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【檢疫安排】外傭中介稱收緊印尼抵港安排加重檢疫費用　憂再收緊影響供應建議容許已打針印傭來港

社會 19:47 2021/06/15

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有中介表示，港府收緊印尼抵港安排，主要影響僱主須為已打疫苗的印傭，支付多7日檢疫費用。（資料圖片）

政府宣布，下周一起（21日）收緊由印尼到港人士的登機及檢疫要求，所有登機當天或之前21天曾逗留印尼者，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行新冠病毒檢測陰性結果證明。

香港僱傭代理協會主席張結民表示，不少印傭為免感染僱主，會在來港前自費打針，是次收緊最主要影響已打針的印傭由檢疫14日增至21日，僱主需要額外負擔7日的檢疫住宿費用，形容僱主要「焗住畀4,000元」。不過，他指今次情況不是完全禁止印傭來港，要視乎僱主的意願，包括財政及是否急需外傭，故難以評估影響有多大，「急起嚟都無辦法。」

他續指，現時影響印傭的最大因素，反而是國泰雅加達航班因現變種病毒被禁飛，僅能安排外傭轉到泗水飛本港。他說，疫情前每日約有70至100名印傭到港，國泰停飛後跌至30至40名，擔心倘疫情加劇而禁止從印尼來港，加上菲律賓已被禁，會令本港減少一半家傭供應。

他稱，早前已向政府建議，不應一刀切禁止當地人來港，建議參照旅遊氣泡，容許已接種兩劑疫苗的人到港，在機場嚴格檢測抗體及做足檢疫措施，相信能夠減少市場壓力；他引述政府回覆稱，當局正研究建議是否可行。

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記者：徐紹軒

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