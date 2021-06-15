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【 大嶼山禁區】 警方打擊違法進入大嶼山禁區車輛　佛誕及端午假期拘63人涉偽造禁區紙

社會 19:54 2021/06/15

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警方於佛誕及端午節假期在大嶼山一帶打擊未有「大嶼山封閉道路通行許可證」而進入大嶼山禁區的違例駕駛人士。

警方指，於佛誕及端午節假期在大嶼山一帶採取行動，打擊未有「大嶼山封閉道路通行許可證」而進入大嶼山禁區的違例駕駛人士。行動中，警方以「行使虛假文書」罪拘捕60名懷疑偽造封閉道路許可證的人士，另外亦票控93名未有許可證而進入大嶼山封閉道路的司機。

警方呼籲，使用封閉道路許可證時必須於車輛當眼位置展示正本封閉道路許可證，任何人凡意圖欺詐而 偽造、更改、使用，或借予或容許任何人使用相關法例適用的文件或其他物件；或製造或管有與相關法例適用的文件或其他物件極為相似的任何文件或其他物件，以致有刻意欺詐目的，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁3年。

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責任編輯：蘇文軒

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