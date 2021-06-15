【扶貧委員會】政府增撥約11.5億元　資助長者牙科保健及基層學生買電腦

▲ 政府增撥約11.5億元扶貧。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（15日）主持扶貧委員會，並通過2項扶貧政策的改善建議，包括修訂「長者牙科服務資助」和增加「資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習」項目的撥款，兩個項目的修訂後，將需增撥11.5億。

長者牙科服務資助自2012年9月推出，服務對象為使用由社會福利署資助的家居照顧服務的低收入長者，讓他們可以免費接受鑲配活動假牙及其他相關的牙科診療服務，包括口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙及X光檢查。

是次扶貧委員會通過長者牙科服務資助的修訂建議，包括：

容許75歲或以上於五年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者接受第二次免費鑲配活動假牙及／或其他相關的牙科診療服務；

在項目現時涵蓋的免費牙科診療服務加入移除牙橋或牙冠和根管治療（杜牙根）的服務；

上調每名受惠長者的牙科診療資助上限由現時的18,680元至26,080元。有關的資助上限每年會按既定機制再作調整。

新安排下，項目的推行時間會延長19個月至2023年9月30日。委員會通過為項目增撥8億6,675萬元，項目獲批准的總撥款額將由現時的13億9,267萬元增加至22億5,942萬元，當中包括7,786萬元的行政開支。

另一項通過的項目是增加「資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習」的撥款，委員會同意為項目增撥2億8,600萬元。項目的總承擔額為7億154萬元，當中行政開支的預算1,154萬元則維持不變。

疫情下，教育局就項目申請作出彈性處理，接受所有推行電子學習的公營中小學為合資格的學生申請。在20／21學年，約870間學校參與項目，超過14萬學生透過項目獲資助購買流動電腦裝置，總資助金額約為5億6,800萬元。

另外，委員會在會議上聽取了「劏房」租務管制研究工作小組報告的簡介和社會創新及創業發展基金的工作進度簡介。

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責任編輯：陳梓蔚