【公民科】劉兆佳：坊間「一國兩制」英文材料引西方看法「9成都係錯」　教局培訓課上稱「中國收回主權」說法錯誤

▲ 全國港澳研究會副會長劉兆佳在教師培訓課上指，坊間對於「一國兩制」存在誤解。（資料圖片）

教育局課程發展處本月起為9月推行的公民與社會發展科舉行多場網上教師培訓課程。今午（15日）的培訓課由全國港澳研究會副會長劉兆佳主講，他批評關於「一國兩制」及《基本法》的坊間英文材料「9成都係錯」，若教師採用恐引起誤導；他又引用已故國家領導人鄧小平論述，澄清中國於97年是對香港「恢復行使主權」，「收回主權」的坊間說法錯誤，倘使用「殖民地」一詞應加上引號。

今午舉行的公民科（或簡稱「公社科」）「知識增益系列」培訓課，題為「『一國兩制』的戰略目標及核心內容」。講者劉兆佳表示，是次培訓旨在「澄清」社會上對「一國兩制」的曲解或錯誤理解，強調鄧小平作為「一國兩制」總設計師講述香港問題時，形容中國於97年「恢復行使主權」，而「中國收回香港主權」屬「錯誤講法」，強調中國從來沒有承認3條不平等條約，過去只是從現實角度「容忍」或「容許」英國繼續管治香港，惟背後並無法理依據。

以「殖民地」形容回歸前香港應加上引號 否則承認英國統治合法性

劉兆佳提及，中國政府於1972年加入聯合國時，便要求將香港從殖民地名單中剔除，過去亦甚少以「殖民地」形容回歸前的香港，使用時也一定會加上引號，以示中國不承認香港曾為英國殖民地。

問答環節有教師關注應否以「殖民地」來形容97前的香港？劉兆佳稱其著作亦經常採用「殖民地」一詞，但會加上引號，否則恐予人感覺「承認英國在香港殖民統治的合法性」，認為用「英治時期」或「港英政府」字眼則「問題不大」。

倘採用坊間英文材料恐誤導學生 課程發展主任稱會開發新教材

因公民科在新學年不會有教科書，會上再有教師追問教育局何時可提供學與教材料，以及會否編訂英文材料等。劉兆佳指，據他所見坊間不論是本地或外國學者所撰、關於「一國兩制」及《基本法》的英文材料，「幾乎9成幾都係錯誤理解」、「用西方嗰套（看法）」，指香港回歸前，已存在對於「一國兩制」的兩套不同詮釋，認為教師不能用現成英語材料，應另外設計一套材料，否則會產生誤導作用。

課程發展處通識教育及公民與社會發展組課程發展主任李傑泉則表示，課程發展處會開發新教材，包括英文材料供以英語授課的教師參考，教師亦可採用早前編訂的通識科材料。

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記者：馮琪雅