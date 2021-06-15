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【中藥檢測】衞生署與國家藥品監督管理局簽署合作協議　將合作推動中藥檢測及標準研究

社會 20:46 2021/06/15

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衞生署與國家藥品監督管理局簽署合作協議，共同推動中藥檢測及標準研究。（政府新聞處圖片）

衞生署今日（15日）與國家藥品監督管理局簽署《關於中藥檢測及標準研究領域的合作安排》，《合作安排》由衞生署署長陳漢儀及國家藥品監督管理局港澳台辦公室主任秦曉岺共同簽署。
　　 
陳漢儀在簽署《合作安排》後表示，《合作安排》將促進中藥檢測及標準研究領域的發展，而內地多年來亦一直支持香港的中藥發展，包括為即將於將軍澳中醫醫院旁興建永久的政府中藥檢測中心提供技術支援。

根據《合作安排》，雙方會透過不同途徑，如專家會議、研討會及培訓等活動，進一步加強中藥材標準化技術領域交流，包括中藥材及中藥飲片品質與安全相關標準的研究和制定，以及關中藥品質與安全檢測等範疇。

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責任編輯：陳梓蔚
　　 

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