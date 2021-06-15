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【退伍軍人症】裕泰苑及茵怡花園錄2宗感染個案　今年累計錄17宗個案

社會 21:01 2021/06/15

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將軍澳茵怡花園有退伍軍人症感染個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布退伍軍人症個案最新數字，在6月6日至12日期間，衞生防護中心錄得2宗社區感染的退伍軍人症個案。

衞生防護中心今日指，6月6日至12日期間有2宗社區感染的退伍軍人症個案呈報，包括：

  • 90歲女病人，有長期病患，居於東涌裕泰苑裕玥閣，已於6月4日去世；及
  • 60歲男病人，有長期病患，居於將軍澳茵怡花園第七座。

衞生防護中心發言人指，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至6月12日，今年錄得17宗退伍軍人症個案。2020年及2019年分別有104及105宗。

男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人症。退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能感染。

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責任編輯：陳梓蔚

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