【雪卡毒】薑蔥蒸藍星斑疑中毒　兩男女進食後痾嘔需留醫

▲ 兩名港人進食薑蔥蒸藍星斑後，出現雪卡毒中毒情況。（香港街市魚類海鮮研究社fb）

衞生防護中心今日（15日）正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及2名56歲男子及45歲女子，昨晚（14日）在家煮「薑蔥蒸藍星斑」後進食，約半小時至1小時後出現嘔吐、腹瀉、口腔及四肢麻痺等「雪卡毒」中毒病徵。兩人同日到博愛醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療。兩名病人現時情況穩定。



初步調查顯示，藍星斑於6月14日購買，來自元朗大橋街市一魚檔。衞生防護中心發言人表示，已通知食環署有關事件，仍在調查事件。



雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。魚越大，含毒量亦可能越高，但從外觀不易分辨是否含有毒素。



受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。此外，煮食不能將毒素分解。

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責任編輯：吳卓峰