【過勞死】議員促訂過勞死定義　納入勞工保障

▲ 有議員促請當局為過勞死訂立定義，規管最高工時，並將過勞死納入勞工保險範圍。（資料圖片）

本港為工時最長的地區之一，而在工作期間猝死的個案時有發生，僱員是否「過勞死」成為爭議。政府早前委託職安局進行研究，檢視2017至2019年間共200宗工作間因心腦血管病死亡的個案，最後結論認為心腦血管病的發展是由多種風險因素引起，沒有單一因素是造成死亡的唯一原因，亦沒有任何個案只涉及與工作相關的風險因素，故個案中未能普遍發現與工作相關的風險因素。

立法會人力事務委員會今日（15日）討論有關報告，工聯會陸頌雄批評，因果關係可以是多重因素造成，報告雖指死亡成因眾多，但不一定與工作過勞完全沒有關係。他又指不少工友正正是日積月累捱壞身體，加上誘發性因素「迫一迫咁就出事」，促請當局為在工作場所死亡而非意外的事件，制定過勞死的定義。

勞聯潘兆平就指，日本為處理過勞死，都有規管工時，關注港府會如何跟進工時問題，又指工友在工作場所死亡，現時家屬「一毫子都無」，詢問能否在勞工保險包括過勞死的情況。

勞福局副局長何啟明表示，一般情況下公眾希望為個案找出猝死的唯一原因，但研究數據顯示有不同原因導致其死亡，由於議題涉及僱主是否要賠償，故有需要解釋清楚導致傷亡的原因。他又指，勞工處內部正跟進工時事宜，正在諮詢三方小組制定行業指定工時的指引，但進度受疫情影響，會繼續協調盡快達成共識。

勞工處表示，僱員補償條例已規定僱主為僱員購買勞保，適用於因工遭遇受傷或死亡的賠償，但一般過勞死未必適用，強調如果需要將過勞死納入勞保，涉及政策上的改變，現時法例上未能處理到。

金融界議員陳振英則關注，當局會否鼓勵僱主讓員工上班期間有10多分鐘運動時間，及會否資助員工到私營診所檢查部分慢性病情況。

勞工處副處長梁永恩表示，處方與職安局成立委員會，就保安業及建造業，推動僱主及僱員認清心腦血管病風險、如何管理風險及鼓勵檢查和跟進，當中包括鼓勵員工做運動，減少慢性病風險。

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記者：徐紹軒