【強制檢測】政府向11處地方發強檢公告　包括畢架山小學

▲ 畢架山小學二年級被納入強制檢測名單。（資料圖片）

政府今日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處11個指明地方的人士接引新冠肺炎強制檢測。

因應早前涉及N501Y變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處3個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於8間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有6間學校及2間學校的指明級別亦被納入今日（15日）的強制檢測公告。

屬需再次檢測的指明地方：

任何在2021年5月28日上午9時至下午2時期間曾身處「 大埔汀角路1號大埔政府合署4樓北大埔社會保障辦事處 」超過一小時的人士，須於今年6月17日或之前接受檢測。受檢人士若在6月13日至6月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

」超過一小時的人士，須於今年6月17日或之前接受檢測。受檢人士若在6月13日至6月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 任何在2021年5月28日中午12時至下午6時期間曾身處「 大埔安邦路8至10號大埔超級城B區2樓217號鋪牛陣 」超過一小時的人士，須於今年6月17日或之前接受檢測。受檢人士若在6月13日至6月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

」超過一小時的人士，須於今年6月17日或之前接受檢測。受檢人士若在6月13日至6月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。 任何在2021年5月28日中午12時至下午6時期間曾身處「大埔廣福道152至172號大埔商業中心1字樓順福護老院」超過一小時的人士，須於今年6月17日或之前接受檢測。受檢人士若在6月13日至6月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

幼稚園：

任何在今年6月2日至6月15日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於6月17日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月13日至6月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

屯門大興邨第1期商場地下香港聖公會聖西門大興幼兒學校

屯門建生邨泰生樓地下建生浸信會白普理幼兒園

旺角砵蘭街387號1樓香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園

大嶼山東涌逸東邨2號停車場4樓東涌浸信會幼稚園

沙田穗禾苑商場地下37號港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑)/幼兒園

彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

小學：

在今年6月2日至6月15日期間於以下指明學校就讀以下指明年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於今年6月17日或之前接受檢測。受檢人士若在6月13日至6月15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍塘義德道23號畢架山小學二年級

牛池灣清水灣道12號基督教宣道會宣基小學(坪石)三年級

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責任編輯：陳梓蔚