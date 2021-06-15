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【防疫禁令】旺角有卡拉OK顧客被發現未接種疫苗　該處所須關閉14天

社會 21:44 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

食環署昨（14日）在各區加強巡查，期間曾與警方採取聯合行動，合共巡查了542間餐飲處所包括酒吧／酒館及225間其他處所，包括灣仔區及旺角區合共5間卡拉OK場所，當中旺角區一間卡拉OK場所負責人因未有確保所有顧客已接種第一劑新冠疫苗，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。食環署已向該負責人展開檢控程序，有關處所亦須關閉處所14天。

食環署亦向一名涉嫌違反《規例》的餐飲業務負責人展開檢控程序，涉及餐桌之間的距離或分隔。該餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於下午6時正至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於2人同坐一桌，為期7天。

若餐飲業務負責人或表列處所管理人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

食環署發言人強調，身處餐飲業務處所及表列處所的人士亦須遵從適用於他們的有關要求，違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款1萬元。有關人士可藉繳付定額罰款5,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。有關要求亦包括惠顧酒吧／酒館，卡拉OK場所或夜店／夜總會的顧客必須已接種第一劑新冠疫苗。

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責任編輯：陳梓蔚

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