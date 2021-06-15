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特首、政治委任官員及行政成員決定　今年薪酬只減不加

政治 21:46 2021/06/15

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現屆問責班子決定，本年度不根據既定機構上調薪酬

特首今早會同行政會議決定18萬公務員今年凍薪後，政府發言人亦表示，特首、政治委任官員及行政會議非官守成員已決定，他們的薪酬亦不會按丙類消費物價指數而上調。

政府發言人今日表示，按立法會財委會通過的機制，特首、政治委任官員及行會成員的薪酬，每年自動根據過去1年丙類消費物價指數的改變而作出調整，而特首及政治委任官員的按年薪酬調整周期由7月1日開始，而行政會議非官守成員則由10月1日開始。

特首、政治委任官員及行會成員已決定，就本年度的調整，即使過去一年有關丙類消費物價指數的改變為正數，他們的薪酬亦不會按既定機制上調。相反地，如有關指數的改變為負數，他們的薪酬會按既定機制下調。

2018年起，政治委任官員現金薪酬，於每年7月1日將跟隨丙類消費物價指數的按年平均變動作出調整。

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責任編輯：尹櫻霖

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