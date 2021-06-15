  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 23:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】本港疫苗接種劑數破300萬　單日錄6宗送院個案

社會 21:56 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

本港疫苗接種劑數破300萬。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃踏入第110日，政府今（15日）公布，單日再多4.14萬人打針，當中1.3萬人打第一針科興、1.61萬打首針復必泰；另有5,900人打第二劑科興、6,400人打第二劑復必泰。至今累計約179.07萬人已接種第一針、約121.55萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破300.62萬。

此外，今共約3.27萬名市民於網上預約接種，其中2.34萬名市民約打復必泰、9,200名市民約打科興。

另外截至今日零時零分，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【新冠疫苗】因應疫苗接種年齡擴大　灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定
20:53 2021/06/14
【新冠疫苗】因應疫苗接種年齡擴大　灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定
【疫苗接種】林鄭月娥樂見1億8千萬疫苗獎賞　鼓勵市民接種疫苗
今日 10:02
【疫苗接種】林鄭月娥樂見1億8千萬疫苗獎賞　鼓勵市民接種疫苗
【疫苗接種】新鴻基地產參與外展疫苗接種計劃　聶德權稱可成就三贏
今日 17:17
【疫苗接種】新鴻基地產參與外展疫苗接種計劃　聶德權稱可成就三贏

你可能感興趣

【新冠疫苗】因應疫苗接種年齡擴大　灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定
20:53 2021/06/14
【新冠疫苗】因應疫苗接種年齡擴大　灣仔伊館營運機構經商討後撤回提早結束決定
【疫苗接種】林鄭月娥樂見1億8千萬疫苗獎賞　鼓勵市民接種疫苗
今日 10:02
【疫苗接種】林鄭月娥樂見1億8千萬疫苗獎賞　鼓勵市民接種疫苗
【疫苗接種】新鴻基地產參與外展疫苗接種計劃　聶德權稱可成就三贏
今日 17:17
【疫苗接種】新鴻基地產參與外展疫苗接種計劃　聶德權稱可成就三贏
科興 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 副作用

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶