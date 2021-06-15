【疫苗接種】本港疫苗接種劑數破300萬　單日錄6宗送院個案

▲ 本港疫苗接種劑數破300萬。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃踏入第110日，政府今（15日）公布，單日再多4.14萬人打針，當中1.3萬人打第一針科興、1.61萬打首針復必泰；另有5,900人打第二劑科興、6,400人打第二劑復必泰。至今累計約179.07萬人已接種第一針、約121.55萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破300.62萬。

此外，今共約3.27萬名市民於網上預約接種，其中2.34萬名市民約打復必泰、9,200名市民約打科興。

另外截至今日零時零分，過去24小時共有6宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人已經出院，2人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

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責任編輯：陳梓蔚