【新冠肺炎】曾留醫深切治療部康復者形容如死裡逃生　籲市民接種疫苗：冀不要再有新冠病人

▲ 醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢透露，染疫者Robert（化名）於入院後6日肺部已全花。（鄧凱文攝）

新冠肺炎疫情襲港逾年，不少確診者已陸續康復，有過來人親述染疫經歷時仍猶有餘悸。Robert（化名）及阿德（化名）透露染疫前一直身體健康，惟Robert入院僅6日肺部已全花，須靠插喉協助呼吸、阿德更一度被送進深切治療部，其8旬母親曾被告知要有心理準備或痛失兒子，「走過鬼門關」的阿德直言︰

新冠肺炎可摧毀一個完整的家，希望世上不要再有新冠病人。

從事飲食業、年屆6旬的Robert憶述，去年7月突在街頭上暈倒送院，便驗出確診新冠肺炎，6日後肺部便由正常變成全花，一度須插喉協助呼吸，其後更出現發燒及失去味覺，導致食欲不振：

喉嚨連飲水都覺得痛，食話梅、豆豉鯪魚、回鍋肉都無味

同時因公立醫院暫停探訪，令Robert意志更消沉，慶幸病情逐漸好轉，治療約20日後便可出院。不過Robert透露，出院後身心仍飽受折磨，如不時感到氣促，「久坐後站起來會跌倒」，約花3個多月才回復正常，亦受到職場及家人歧視，

家人同事都戴有色眼鏡，擔心我會傳染他們。

另一康復者阿德為65歲的退休人士，其於去年12月確診，感染源頭不明，入院後數日情況急轉直下，更一度陷入昏迷須送往深切治療部，當時家人已被告知要對其離世有心理準備，其後則須插喉協助呼吸，他憶述當時喉嚨因此而感劇痛，並形容插喉期間如感「生不如死」︰

我媽80多歲人，話仲要我照顧屋企，內心好痛苦無助，如自己救唔番，媽媽、太太、子女都失去了一位家人。

阿德回想，相隔23日後出院時雖仍容易氣喘，但猶如踏出鬼門關。兩人均透露，染疫前身體一直十分健康，對於染疫後病情嚴重始料不及，為免再度確診，早在3月時已分別接種2劑疫苗，並呼籲市民盡快接種，「希望未打針的人盡快打針」。

接種復必泰的Robert透露接種次劑疫苗時感到微燒；接種科興疫苗的阿德稱，除首針引發少許流鼻水外，次針則沒大副作用。

醫院管理局傳染病中心醫務總監曾德賢補充指，意大利今年一項調查指，確診者接種一劑復必泰疫苗，與接種兩劑疫苗而從未感染新冠病毒人士相比，前者體內中和抗體量比後者更高，故強調新冠康復者只須接種一劑疫苗。

新冠疫情近日終見緩和，惟不少專家均警告第5波疫情隨時一觸即發；曾德賢讚揚港人防疫意識高，即使有變種病毒流入社區仍沒有出現大爆發，惟強調無法預知疫情緩和可維持多久，而恢復通關後與外地往來便有感染風險，促請市民盡快接種新冠疫苗以做好準備：

疫情打到嚟再接種（疫苗）就遲了，（屆時）亦未必即刻有得打，不如趁早接種。依家好似守住（疫情），但出面仍未穩定，故仍有風險，好似台灣本來守得好好，但一個不留神，就變得很嚴重。

對於美國疾病管制暨預防中心（CDC）上周表示，市民接種復必泰疫苗後出現心肌炎或心包膜炎副作用超過正常範圍；曾德賢回應指，相關數字雖比基數多一點，但病情並不是很嚴重，認為相關人士休息數天便可以，重申接種疫苗益處仍大於風險，建議市民打針後須休息，及不要作劇烈運動。

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責任編輯：鄧凱文