【新冠肺炎】確診者家中泰國急凍鱷魚排骨包裝驗出病毒　食安中心抽取產品作檢測並要求停售　

▲ 確診者家中泰國急凍鱷魚排骨包裝驗出病毒，食安中心抽取產品作檢測並要求停售（資料圖片）

居住天水圍天盛苑盛譽閣的一家三口本月初確診感染「N501Y」變種新冠病毒，食安中心今日（15日）表示，接獲衞生署衞生防護中心通知，其家中一個預先包裝泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝表面環境樣本對新冠病毒呈陽性，為審慎起見，已要求食品商暫時停售有關產品，並供食安中心抽取產品進行檢測，現正等候化驗結果。

食安中心稱繼續跟進衞生署的調查，包括陽性樣本的病毒基因片段源頭，以及採取適當跟進行動，強調調查仍然繼續，該陽性家居採集樣本的污染源頭暫未確定。

食安中心表示，在防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入方面，已加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝。

截至今年5月底，食安中心已抽取超過1萬個食物及其包裝樣本作新型冠狀病毒檢測，至今檢測結果顯示所有樣本呈陰性反應，而當中亦包括超過40個相關的泰國進口鱷魚產品。中心會繼續抽取進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測，以密切監察透過進口冷凍食品傳播新冠病毒的風險。



食安中心提醒市民留意以下各點：

經常保持雙手清潔，特別是在觸摸口、鼻或眼之前；處理冷凍食物及其包裝（如適用）前後；如廁後及進食前。洗手時，要用梘液搓手最少20秒；

分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；及

徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品。

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責任編輯：鄧凱文