  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 23:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】確診者家中泰國急凍鱷魚排骨包裝驗出病毒　食安中心抽取產品作檢測並要求停售　

社會 22:15 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

確診者家中泰國急凍鱷魚排骨包裝驗出病毒，食安中心抽取產品作檢測並要求停售（資料圖片）

居住天水圍天盛苑盛譽閣的一家三口本月初確診感染「N501Y」變種新冠病毒，食安中心今日（15日）表示，接獲衞生署衞生防護中心通知，其家中一個預先包裝泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝表面環境樣本對新冠病毒呈陽性，為審慎起見，已要求食品商暫時停售有關產品，並供食安中心抽取產品進行檢測，現正等候化驗結果。

食安中心稱繼續跟進衞生署的調查，包括陽性樣本的病毒基因片段源頭，以及採取適當跟進行動，強調調查仍然繼續，該陽性家居採集樣本的污染源頭暫未確定。

食安中心表示，在防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入方面，已加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝。

截至今年5月底，食安中心已抽取超過1萬個食物及其包裝樣本作新型冠狀病毒檢測，至今檢測結果顯示所有樣本呈陰性反應，而當中亦包括超過40個相關的泰國進口鱷魚產品。中心會繼續抽取進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測，以密切監察透過進口冷凍食品傳播新冠病毒的風險。

食安中心提醒市民留意以下各點：

  • 經常保持雙手清潔，特別是在觸摸口、鼻或眼之前；處理冷凍食物及其包裝（如適用）前後；如廁後及進食前。洗手時，要用梘液搓手最少20秒；
  • 分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；及
  • 徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠肺炎】帶變種病毒17歲少女感染源頭仍不明　袁國勇料人傳人或動物傳人機會較大
13:10 2021/06/14
【新冠肺炎】帶變種病毒17歲少女感染源頭仍不明　袁國勇料人傳人或動物傳人機會較大
【新冠肺炎】新增一宗印尼輸入個案涉L452R變異株　連續7天本地「零確診」
15:25 2021/06/14
【新冠肺炎】新增一宗印尼輸入個案涉L452R變異株　連續7天本地「零確診」
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
今日 12:23
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　涉兩名印尼外傭其中一人檢出L452R
今日 16:25
【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　涉兩名印尼外傭其中一人檢出L452R
【新冠肺炎】38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性　患者曾於今年2月本地確診
今日 16:52
【新冠肺炎】38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性　患者曾於今年2月本地確診

你可能感興趣

【新冠肺炎】帶變種病毒17歲少女感染源頭仍不明　袁國勇料人傳人或動物傳人機會較大
13:10 2021/06/14
【新冠肺炎】帶變種病毒17歲少女感染源頭仍不明　袁國勇料人傳人或動物傳人機會較大
【新冠肺炎】新增一宗印尼輸入個案涉L452R變異株　連續7天本地「零確診」
15:25 2021/06/14
【新冠肺炎】新增一宗印尼輸入個案涉L452R變異株　連續7天本地「零確診」
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
今日 12:23
【新冠肺炎】消息：今日新增約2宗輸入個案　連續8天本地「零確診」
食安中心 污染 環境衞生 病毒檢測 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 產品 食物環境衞生署

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶