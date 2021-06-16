【變種病毒】17歲少女家中急凍食物包裝帶病毒　「樓上」承認屬其產品並接受顧客退貨

▲ 17歲少女家中急凍食物包裝帶病毒，「樓上」承認屬其產品並接受退貨。

居住天水圍天盛苑盛譽閣的一家三口本月初確診感染「N501Y」變種新冠病毒，食安中心在6月15日表示，接獲衞生署衞生防護中心通知，其家中一個預先包裝泰國進口急凍鱷魚排骨的包裝表面環境樣本對新冠病毒呈陽性，為審慎起見，已要求食品商暫時停售有關產品，並供食安中心抽取產品進行檢測，現正等候化驗結果。「樓上」食品公司在6月15日晚上在Facebook表示，下午接獲食環署通知，指上述樣本屬其公司產品，表示如客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。

「樓上」表示處理此類急凍貨品的生產線員工共有77人，當中76人已接種疫苗；而該鱷魚肉生產商對每批產品均作新冠病毒檢驗，一直配合食環署進行入境產品例行抽檢，會按產地的風險程度進行抽驗，並已回收下架同一產品批次的食材、加強抽查產品安全，以及密切監察及持續評估情況，加強清潔及消毒。

同時又表示衞生防護中心經初步調查後，該名染疫少女透露打開家中雪櫃時曾打噴嚏，並引述專家的意見，指有關包裝冷藏食物檢出包裝表面有新冠病毒，或經由患者咳嗽及打噴嚏時受污染，即使檢出病毒陽性，亦不代表帶有活病毒。

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食安中心表示繼續跟進衞生署的調查，包括陽性樣本的病毒基因片段源頭，以及採取適當跟進行動，強調調查仍然繼續，該陽性家居採集樣本的污染源頭暫未確定。

食安中心表示，在防範新冠病毒透過進口冷凍食品傳入方面，已加強預防性的檢測措施，包括在設於機場的食物檢驗辦事處，以及派員在進口商的凍房加強檢測不同國家／地區進入本港的各類冷凍食品及其包裝。

▲ 確診者家中泰國急凍鱷魚排骨包裝驗出病毒，食安中心抽取產品作檢測並要求停售（資料圖片）

截至今年5月底，食安中心已抽取超過1萬個食物及其包裝樣本作新型冠狀病毒檢測，至今檢測結果顯示所有樣本呈陰性反應，而當中亦包括超過40個相關的泰國進口鱷魚產品。中心會繼續抽取進口冷凍食品及其包裝的樣本作檢測，以密切監察透過進口冷凍食品傳播新冠病毒的風險。



食安中心提醒市民留意以下各點：

經常保持雙手清潔，特別是在觸摸口、鼻或眼之前；處理冷凍食物及其包裝（如適用）前後；如廁後及進食前。洗手時，要用梘液搓手最少20秒；

分開處理生熟食物，特別是處理生肉及內臟，以免食物交叉污染；及

徹底煮熟食物，避免食用生或未煮熟的動物產品。

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責任編輯：鄧凱文