【苟芸慧婚變】疑生B問題導致苟芸慧夫婦婚變　苟姑娘搬離愛巢：該斷的斷了

▲ 苟芸慧與陸漢洋傳婚變。

現年37歲的苟芸慧在2018年10月與錫礦大王後人陸漢洋（William）結婚，婚後的「苟姑娘」苟芸慧過着少奶奶生活，大量減少幕前工作，只偶爾出席品牌或公開社交活動，閒時去旅行、整甜品，並不時與丈夫放閃，簡直是幸福人妻。

可是在昨晚（6月16日），卻突然傳出苟芸慧與陸漢洋出現婚變，更爆出苟姑娘已搬離貝沙灣愛巢。

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生育計劃意見分歧

有傳導致今次婚姻危機的導火線，是結婚兩年多的苟姑娘渴望做媽媽，可是丈夫陸漢洋卻未有生育計劃，由此夫妻意見分歧。而且陸漢洋一直投入打理生意，平時又沉迷玩車，由此冷落嬌妻。

在今年初，苟芸慧獨自返加拿大探親與丈夫「冷戰」，到4月回港後，她已開始計劃展開新生活，四處找新居所。有指此時陸漢洋盡力修補感情，可是苟姑娘堅持分居，現在她已搬出貝沙灣愛巢在九龍站租屋獨住。

苟姑娘日前在其社交平台發文，感性地寫道：「最近的日子裡，我清了20箱東西，該捐的捐了，該送的送了，該斷的斷了。同時開始研究哲學性的書～充實。」不知是否語帶雙關了。

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