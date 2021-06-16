【造美人】強尼從參賽者言行中有所啟發　娟姐Shirley被佳麗鬥志激動

▲ 參與破格真人騷《造美人》扭轉強尼價值觀，娟姐、Shirley被佳麗決心打動。

ViuTV的真人騷節目一直給予觀眾新鮮感，近日推出非常破格的選美真人騷《造美人》，找來一班普世價值中被認定為「岩巉」的女生，參加節目的改造後進行選美環節。

《造美人》的3位主持人強尼（許博文）、娟姐（練美娟）與Shirley（沈殷怡）陪著16位女生，走過由初選到決賽期間近4個月，見證著她們的磨煉與蛻變，對美的定義亦隨著參賽者們的轉化而改變。

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▲ 強尼、娟姐與Shirley為《造美人》擔任主持人。（ViuTV發相）

參選佳麗夠勇氣

Shirley直言ViuTV過去製作不少另類真人騷：「今次是真人騷聯承選美的血與淚，整容的部份是血，而減肥健身則是汗與淚。」

娟姐認為《造美人》的破格之處在於佳麗參選的出發點：「正常選美參賽者覺得自己靚才會參選，而這次是她們覺得自己不夠美，才來參加節目令自己變靚，完全顛覆選美的框架。」

至於最讓強尼深刻的，是一眾佳麗們要反傳統地展示自己最醜的部份：「節目組會近鏡拍下佳麗自覺最醜的部份，例如說到橙皮紋，會要求她們把褲管拉高、來個超大近鏡，對我來說好震撼，人正常想要遮醜，要她們道出缺點不突止，還要拿出來給大家看，所以覺得她們好勇敢。」

▲ 見到參賽者大方展示「缺陷」，令強尼大開眼界。（黃建輝攝）

反思何謂美麗

《造美人》雖然標榜著選美，但其實是經選美包裝的真人騷，強尼認為參與今次的節目，改變了他過去所謂的客觀標準：「選美講求客觀標準，但每個人都可以覺得自己靚，這是主觀的。第一日錄影時我用世俗的眼光，用肥、老、皺等字眼去評價一個人。」

但經過4個月，他隨參賽者經歷了改變，於是令他反思何謂美麗：「回想一開始所說的話，會從額頭流下一大滴汗，覺得自己憑甚麼去批判，以後就不會再這樣說出口。這亦是我喜歡真人騷的原因，即使我們只是主持，但都是節目的一部份，參賽者對我的生命和價值觀會產生影響。」

▲ 相對強尼，娟姐與Shirley多了「經理人」的身份，與參賽者更加親近。（黃建輝攝）

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見證佳麗改變

身為「平民組」經理人的娟姐，相對強尼跟參賽者的距離更加接近，感受亦更深：「第一個月我完全不投入，因為覺得她們沒有想贏的心。但在第一個團隊比賽之後，眼見到她們口裡說無所謂，但其實心中那團火一直在蘊釀，感動到我才令我開始投入，覺得作為經理人的角色，要幫她們成長。」

而「公主組」的經理人Shirley從選美節目從出身，對著參賽者則特別「留手」：「我跟娟姐都是女生，被評價會更加身同感受，覺得參賽者已經把自己最無自信的一面赤裸裸地拿出來，不忍心多踩一腳，而且女生看女生會多一份同理心。」

▲ 娟姐坦言一開始感受不到參賽者的決心，令她不太投入節目。（黃建輝攝）

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做節目互相推動

經歷《造美人》的節目後，3位主持都有「被教育」的感覺。

Shirley大讚參賽者有決心：「試過減肥的人都知道世界上有好多誘惑，當她們決心做這件事，不論去Camp還是外景拍攝，她們甚至會帶『私家煲』同行只吃烚蛋，對自己極度自律和規限，覺得她們教到我還反過來督促到我。」

▲ Shirley大讚佳麗們決心十足。（黃建輝攝）

強尼認為整個節目是個互相推動的過程：「《造美人》不是一班女生在勾心鬥角、爭妍鬥麗，最後不只她們在互相推動，還推動到我們主持人、幕後製作、導演、攝影師一起跟著她們去減肥。」

給人感覺像「智者」的強尼，亦深被參賽者的話語點醒：「記得一位參賽者說了一句好真實的說話：『可能我以前在追求，是一些不屬於我的美』這對我當頭棒喝。」

他分享自己所悟說：「如果那件事本來不屬於你，你硬要追求的話實在好戇居，例如我只得5呎2，想要5呎9的高度，這根本不可能。這句話令我反省，生活中有否在追求一些不屬於自己的事，例如工作、人生，不要望著別人去追求想要的東西。」

娟姐在這個佳麗改造的過程，更加深刻地感受到自己確信的事：「我想信每個人都有屬於自己的美，這次更加切身的看到，而且不用羨慕他人，應該要找出自己獨特的美，再百花齊放。」

▲ 三位主持人指在過程中亦深受參賽者的影響。（黃建輝攝）

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對整容的看法

《造美人》當中「整容」成為節目破格的一個重要環節，但整容卻在現實中越來越普遍，3位主持人對整容的看法亦各有不同。

強尼直言看要結果：「在些觀眾一看到成品，會覺得好『東門』，但講到韓劇中的Oppa有整，觀眾又會覺得『唔緊要呀好靚仔』。所以說到尾整得靚就能夠廣受大眾接受。」

他也承認指，韓國娛樂文化在近年確實影響觀眾對美的看法：「亦因整容實在太普及，已去到不能不接受的地步。我從來沒有不接受，反而因節目認識得更多整容的技術。」

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▲ 強尼認為整容最重要是結果。（黃建輝攝）

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至於娟姐，指出時代的轉變：「以前叫整容現在叫微調、醫學美容，對我來說是種保養，例如注射一點透明質酸令臉部豐滿點年輕點，只要在五官上沒有太大的變化是可以接受的。如果外觀上有少少改變而令你自我感覺更良好，何樂而不為呢？說到底都是以自己為出發點。」

▲ 娟姐覺得醫學美容是保養的一種。（黃建輝攝）

Shirley亦表示不會否定以整容的方法去追求美麗，只要當事人能夠接受就可以：「成為美女並不本事，最重要是變美以後，內涵能夠撐得住你的外殼，讓別人想了解你更多。」

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▲ Shirley希望能夠減走其雙下巴。（黃建輝攝）

想要改造的地方

看著佳麗們的改變，問到3位最想改造的地方，靠把口搵食的強尼直言多年來最想箍牙，但因為擔心影響口齒清晰而擱置：「如果我連把口都無埋，覺得自己在行業中會失去價值。」

Shirley希望能擺脫跟隨她多年的雙下巴：「入行不久就有了，可能之前有點休養生息長胖了點，雙下巴越來越嚴重，而下巴都是肥了之後特別難瘦的地方。」

至於娟姐則信心滿滿：「對於我的五官已很滿意，曾有個整容醫生的朋友分析，說我的臉是黃金比例好完美，唯一要挑剔是身型，我四肢較發達，但頭腦絕不簡單。如果我減磅消脂，所有事情就完美了。」

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服裝：wagamamaplayground（強尼）、suncoo（Shirley）、MARYLING（娟姐）

記者：陳心怡

同場加映：強尼專訪