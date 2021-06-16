【德信校長停職】學生形容郭超群校長好人會參與活動 　家長冀校方解釋原因

▲ 有家長校方向家長解釋事件。

尖沙嘴天主教男校德信學校昨日（15日）向家長發通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假。有家長今日（16日）認為事出突然，指自己某程度因為該校長而選擇就讀德信學校，希望校方向家長解釋事件。亦有學生形容得知事件時嚇了一跳。TOPick記者今早向校方查詢，校方表示不作回應。

學生今早如常上課。兒子在該校讀低年級的吳先生說得知消息時感到失落，「有少少唔開心」，他說欣賞校長為學校帶來活力，為學生舉辦多項活動、又會鼓勵學生，亦多與家長溝通了解他們的想法，「某程度是因為這位校長，才選擇這間學校。」吳先生又說，校長很少與家長談及政治，希望學校可以解釋事件，「每個家長都想知發生咩事 。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

就讀小四的陳同學則說，昨日透過學校廣播得知事件，稱自己「嚇了一跳」，指學校沒有解釋原因。他認為校長好人，經常主持周會，有活動亦會與學生一起玩。

家長黃先生表示，校長6月時有出席由家長會主辦的活動，當時表現友善及開心。他形容校長「有心」，想培養學生之間的兄弟情，期望事件盡快解決，「想校長快啲復職。」 兒子就讀小二的何女士形容事出突然，大家對校長即日起休假的原因有很多聯想，相信校方會主動向家長學生解釋及澄清。

據德信學校校監何炳德昨日公布的「署任校長安排」通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，並會由即日起休假，經法團校董會安排，會由副校長李美鶯署任校長職務，並處理及跟進校務事宜。教育局昨日表示，已知悉學校有關安排，並會繼續與學校保持溝通，提供適切協助，以確保學校運作正常。

▲ 尖沙嘴天主教男校德信學校昨日（15日）向家長發通告，指校長郭超群因「未能履行校長職務」，即日起休假。（梁偉榮攝）

同場加映，年輕老師常講課易失聲，醫生教養聲方法，即看：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴