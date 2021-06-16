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【香港小姐2021】香港小姐第二輪面試直撃　一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】

娛樂 10:33 2021/06/16

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

香港小姐第二輪面試直撃，一文睇盡港姐報名佳麗。

年度選美盛事《2021香港小姐競選》在上周四（6月10日）舉行首輪面試後，在今日（6月16日）進行香港小姐第二輪面試。一眾《2021香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車往TVB將軍澳電視城。

TOPick直擊2021年港姐第二輪面試情況，並不斷更新，你的心水之選有否進入次輪面試？

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記者：陳家昌、梁樂欣、陳家瑩

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