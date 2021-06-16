【香港小姐2021】香港小姐第二輪面試直撃 一文睇盡港姐報名佳麗【多圖】 娛樂 10:33 2021/06/16 分享： 熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康 ▲ 香港小姐第二輪面試直撃，一文睇盡港姐報名佳麗。 年度選美盛事《2021香港小姐競選》在上周四（6月10日）舉行首輪面試後，在今日（6月16日）進行香港小姐第二輪面試。一眾《2021香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車往TVB將軍澳電視城。 TOPick直擊2021年港姐第二輪面試情況，並不斷更新，你的心水之選有否進入次輪面試？ ▼點擊圖片放大 +6 +5 ▼點擊圖片放大 +6 +5 ▼點擊圖片放大 +5 +4 ▼點擊圖片放大 +6 +5 ▼點擊圖片放大 +6 +5 ▼點擊圖片放大 +5 +4 ▼點擊圖片放大 +5 +4 記者：陳家昌、梁樂欣、陳家瑩 相關文章 【香港小姐2021】提名文青少女撼林作「東涌羅浩楷」 林母捧Bronte做港姐新抱踢走裕美 13:33 2021/06/12 【香港小姐2021】提名文青少女撼林作「東涌羅浩楷」 林母捧Bronte做港姐新抱踢走裕美 【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型 林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了 19:12 2021/06/15 【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型 林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了 【香港小姐2021】17歲Ukei大騷性感照派福利 今屆港姐最年輕佳麗被爆愛收兵 14:26 2021/06/15 【香港小姐2021】17歲Ukei大騷性感照派福利 今屆港姐最年輕佳麗被爆愛收兵 你可能感興趣 【香港小姐2021】提名文青少女撼林作「東涌羅浩楷」 林母捧Bronte做港姐新抱踢走裕美 13:33 2021/06/12 【香港小姐2021】提名文青少女撼林作「東涌羅浩楷」 林母捧Bronte做港姐新抱踢走裕美 【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型 林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了 19:12 2021/06/15 【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型 林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了 【香港小姐2021】17歲Ukei大騷性感照派福利 今屆港姐最年輕佳麗被爆愛收兵 14:26 2021/06/15 【香港小姐2021】17歲Ukei大騷性感照派福利 今屆港姐最年輕佳麗被爆愛收兵 香港小姐 娛樂人物職業 TVB