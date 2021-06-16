【男神抗癌】金宇彬戰勝癌魔首亮相重現陽光笑容　醫生解構鼻咽癌7大病徵

▲ 歷時兩年多抗病，金宇彬成功戰勝癌魔。

現年31歲的韓國男星金宇彬在2017年5月確診鼻咽癌，歷時2年多積極抗癌，期間曾接受35次放射線治療，終於成功在2019年2月病癒復出，並在昨天（15日）亮相品牌宣傳活動，是他2019年出席青龍獎後，睽違一年半以來的公開活動。

金宇彬昨天出席在首爾東大門設計廣場舉辦的品牌宣傳活動，以一身筆挺的灰色西裝亮相人前，被大讚靚仔時更表現靦腆，忍不住用雙手遮臉，看來容光煥發，神色不錯。

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康復後的金宇彬除了活躍在IG外，與蘇志燮、金義聖、柳俊烈、廉晶雅等一眾明星合拍的新電影《外星人》亦已完成拍攝，等待正式上畫。

究竟鼻咽癌有多常見？據本港衞生防護中心資料顯示，鼻咽癌是鼻咽組織形成惡性細胞的疾病，在2017年，鼻咽癌於本港最常見的男性和女性癌症中，分別排行第6位及第17位。

根據衞生署資料，鼻咽癌的主要成因包括：

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據香港癌症中心統計資料顯示，鼻咽癌患者以男性為主，同時亦是本港年青男士（20至44歲）最常見的癌症，患者以40至60歲的男性最多。本港大部份鼻咽癌患者確診時，期數大多都達到第三期（40.1%）及第四期（31.4%）。

點擊睇鼻咽癌早期及晚期病徵：

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耳鼻喉科專科醫生林偉雄早前受訪表示，除了明顯的流鼻血外，上述大部份症狀幾乎都在鼻咽以外位置發生，容易令人誤以是患了其他輕微毛病，如熱氣、傷風感冒丶耳垢多、肌肉淋巴發炎等病症，繼而延誤病情。

【同場加映】10大癌症警號：

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責任編輯：羅嘉欣