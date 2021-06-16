  • 31°C
香港時間 : 2021616日 (週三) 11:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恐怖電梯】4歲女童穿塑膠拖鞋乘搭扶手電梯　小腿不慎被捲入縫隙嚇得驚慌大哭

親子 11:02 2021/06/16

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

4歲女童穿塑膠拖鞋乘搭扶手電梯，小腿不慎被捲入縫隙嚇得驚慌大哭。

乘搭扶手電梯時應打醒十二分精神，家長切勿讓孩子站近電梯邊緣，否則容易造成意外。近日在內地，繼上海發生名3歲男童的右腳掌被捲入扶手電梯遭夾斷意外、湖南一名7歲男童因外套攝入自動扶手電梯而慘死的事故外，深圳有一名4歲女童因穿塑膠拖鞋站近電梯邊緣，導致左腳不慎被捲入縫隙，嚇得女童驚慌大哭，消防立刻到場救援。

綜合內地媒體報道，一名4歲女童於6月9日跟隨父母到深圳龍崗區萬科廣場購物，乘搭扶手電梯時左腿不慎被捲入扶手電梯，左腿小腿部分幾乎全部卡在電梯內，女童立刻大哭。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

醫護人員到場也無法判斷傷勢，了解情況後，消防員決定聯繫電梯維修人員到場協助，嘗試以撬棍，手動擴張器等器材擴大縫隙。可惜，因扶梯結構堅硬，救援進展不大，便改用切割機及手磨機切開電梯。

切勿站近梯級邊緣

最後，經過1小時的緊張救援，成功取出女童的腿部，女童腿部有明顯的傷痕及黑色污跡。醫護人員判斷小腿內部筋骨或收到擠壓，需要到醫院做全面檢查。消防員解釋，女童當時正穿著塑膠拖鞋，比較柔軟易變形，站近扶手電梯容易把鞋子及拖鞋同時捲入電梯縫隙內。消防員提醒，家長與孩子乘扶手電梯時，應看好孩子，一旦遇到被捲入縫隙的情況，應立刻按下電梯的緊急停止按鈕，等待救援。

同場加映：日跳6小時小息趕功課追學業　跳高新星鄧伊程感激跟得父母當後盾

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳 

相關文章

【奪命意外】父母情人節禮物變凶器　8個月大女嬰被床邊氣球繩纏頸窒息死
13:07 2021/03/25
【奪命意外】父母情人節禮物變凶器　8個月大女嬰被床邊氣球繩纏頸窒息死
【奪命意外】獨自去超市搭扶手電梯坐梯級　7歲男童羽絨卡電梯遭捲進慘死
13:11 2021/02/05
【奪命意外】獨自去超市搭扶手電梯坐梯級　7歲男童羽絨卡電梯遭捲進慘死
【奪命意外】爸媽安撫1歲BB睡覺忽略大仔　3歲仔遭麻雀摺枱夾胸昏迷亡【附醫生解說】
13:02 2021/05/04
【奪命意外】爸媽安撫1歲BB睡覺忽略大仔　3歲仔遭麻雀摺枱夾胸昏迷亡【附醫生解說】

你可能感興趣

【奪命意外】父母情人節禮物變凶器　8個月大女嬰被床邊氣球繩纏頸窒息死
13:07 2021/03/25
【奪命意外】父母情人節禮物變凶器　8個月大女嬰被床邊氣球繩纏頸窒息死
【奪命意外】獨自去超市搭扶手電梯坐梯級　7歲男童羽絨卡電梯遭捲進慘死
13:11 2021/02/05
【奪命意外】獨自去超市搭扶手電梯坐梯級　7歲男童羽絨卡電梯遭捲進慘死
【奪命意外】爸媽安撫1歲BB睡覺忽略大仔　3歲仔遭麻雀摺枱夾胸昏迷亡【附醫生解說】
13:02 2021/05/04
【奪命意外】爸媽安撫1歲BB睡覺忽略大仔　3歲仔遭麻雀摺枱夾胸昏迷亡【附醫生解說】
家庭教育 家庭關係 育兒心得 意外事故 消防員 深圳

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶