【恐怖電梯】4歲女童穿塑膠拖鞋乘搭扶手電梯　小腿不慎被捲入縫隙嚇得驚慌大哭

▲ 4歲女童穿塑膠拖鞋乘搭扶手電梯，小腿不慎被捲入縫隙嚇得驚慌大哭。

乘搭扶手電梯時應打醒十二分精神，家長切勿讓孩子站近電梯邊緣，否則容易造成意外。近日在內地，繼上海發生名3歲男童的右腳掌被捲入扶手電梯遭夾斷意外、湖南一名7歲男童因外套攝入自動扶手電梯而慘死的事故外，深圳有一名4歲女童因穿塑膠拖鞋站近電梯邊緣，導致左腳不慎被捲入縫隙，嚇得女童驚慌大哭，消防立刻到場救援。

綜合內地媒體報道，一名4歲女童於6月9日跟隨父母到深圳龍崗區萬科廣場購物，乘搭扶手電梯時左腿不慎被捲入扶手電梯，左腿小腿部分幾乎全部卡在電梯內，女童立刻大哭。

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醫護人員到場也無法判斷傷勢，了解情況後，消防員決定聯繫電梯維修人員到場協助，嘗試以撬棍，手動擴張器等器材擴大縫隙。可惜，因扶梯結構堅硬，救援進展不大，便改用切割機及手磨機切開電梯。

切勿站近梯級邊緣

最後，經過1小時的緊張救援，成功取出女童的腿部，女童腿部有明顯的傷痕及黑色污跡。醫護人員判斷小腿內部筋骨或收到擠壓，需要到醫院做全面檢查。消防員解釋，女童當時正穿著塑膠拖鞋，比較柔軟易變形，站近扶手電梯容易把鞋子及拖鞋同時捲入電梯縫隙內。消防員提醒，家長與孩子乘扶手電梯時，應看好孩子，一旦遇到被捲入縫隙的情況，應立刻按下電梯的緊急停止按鈕，等待救援。

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責任編輯：王明芳