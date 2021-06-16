【失職媽媽】25歲媽外出狂歡獨留子女在家4日　10個月大仔陳屍BB床3歲女險餓死

▲ 25歲媽媽把孩子獨留在家4日，導致10個月大兒子死亡。

為了與朋友聚會狂歡，竟把年幼孩子置之不理。俄羅斯一名25歲媽媽，早前把3歲女兒和10個月大的兒子丟在家中長達4日，與朋友出外玩樂，導致兒子飢餓和脫水而死，3歲女兒雖然奇蹟存活，但非常消瘦和害怕，當局以謀殺未成年者的罪名起訴這名媽媽。

在俄羅斯茲拉托烏斯特市（Zlatoust）的25歲媽媽Olga Bazarova，育有3名分別7歲、3歲和10個月大的子女，她早前把7歲大仔交給朋友託管後，竟將兩名年幼孩子獨留家中4日，而且沒有留下任何食物。

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直至4日後，孩子的婆婆無法聯絡Olga，於是前往其住所探訪，意外發現孫仔孫女的慘狀。當時男嬰已經餓死在嬰兒床上，而3歲的孫女亦因嚴重脫水和營養不良，非常虛弱，嚇壞了婆婆。她急忙報警及召喚救護車，把孫女送院急救，女童被送往深切治療部，慶幸最終保存性命。

事件曝光後，Olga被捕，案件在本月初開庭，Olga承認將孩子獨留家中，但她聲稱沒有想過孩子會死。Olga謀殺未成年者罪成，被判處14年刑期，並剝奪她對大仔和二女的撫養權。據悉，孩子的父親目前也在獄中，2名孩子被送到孤兒院。

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責任編輯：王明芳