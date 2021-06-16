【變種病毒】專家料或由患者污染包裝　倡清洗冷藏食物包裝及洗手

▲ 港大公共衞生學院教授潘烈文。（資料圖片）

居住天水圍天盛苑盛譽閣的一家三口本月初確診感染「N501Y」變種新冠病毒，其家中雪櫃冷藏格內一個「泰國急凍鱷魚肉」的包裝表面環境樣本，對新冠病毒檢測呈陽性。港大公共衞生學院教授潘烈文表示需要再檢驗，以確定包裝上的病毒是否有傳播力，認為有機會是患者污染包裝；中大呼吸系統科講座教授許樹昌則指，因急凍鱷魚肉的包裝病毒量低，估計患者因接觸包裝而受感染的機會不大。

「樓上」食品公司在6月15日晚上在Facebook表示，下午接獲食環署通知，指預先包裝泰國進口急凍鱷魚排骨屬其公司產品，表示如客人有疑慮需要退回泰國鱷魚產品，可到分店安排退貨。詳情即看：【下一頁】



潘烈文今早（16日）接受電台訪問時指， 病毒在低溫下可生存數星期，如在零度以下、存放得好，甚至可存活數年。他說，以往在在北京、深圳及紐西蘭等，亦曾在食物包裝上發現病毒，惟最終亦未能證明是否由包裝上的病毒感染人體，認為 需要再檢驗，確定包裝上的病毒是否有傳播力，又預料或是患者污染包裝。



他認為市民不用太擔心，只要常注意手部衞生，在處理冷藏食物前後洗手，並用清水清潔冷藏食物的包裝即可。

許樹昌昨（15日）回覆TOPick時指，暫無足夠資料指患者經接觸冷藏食物包裝受感染，惟即使檢出病毒陽性，亦不代表帶有活病毒。他相信有關包裝冷藏食物檢出包裝表面有新冠病毒，較大機會或經由患者咳嗽及打噴嚏時受污染。

許今早亦在另一電台節目訪問時指，當局會再檢驗同一零售商的同類產品，如結果為陰性，可假設包裝是被少女污染；又認為可為包裝上的病毒做基因排序及病毒培殖，以確定是否具傳染性。

他建議市民購買冷凍食品回家後，應該先用肥皂水或洗潔精清洗包裝膠袋，強調新冠病毒主要透過飛沫傳播，經由冷凍食品鏈傳播的證據不太強。

他又指，少女確診至今已逾10日，相信較難找到感染源頭，又指是次個案只屬小型家庭群組感染，沒有引致病毒大爆發，除了幸運之外，亦因為目前本港仍有嚴謹社交距離措施及市民戴口罩。

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責任編輯：郭詩詩