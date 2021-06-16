【因病創業】患椎間盤突出飽受精神壓力獲感悟　前時裝公關創輔導網助人解心結

▲ 因為自己及親人患病，令從事名牌時裝公關的Rositer辭職養病及照顧家人，在治療的過程中，反而讓他找到生命中的另一個契機。

人生在世，出路絕對不只得一條。Rositer就是一個很好的例子，因為自身健康出了問題，加上親人患病，令從事高級時裝品牌公關的她捨棄了超過20多年的工作，康復後的她決定重「生」出發於網上開設kingking.online心理輔導熱線，用心為香港人服務。

▲ 今天的Rositer笑著說著當年的往事，但當年其實「有苦自己知」，精神背負上很大的壓力，曾經因為怕女兒看見自己失落會躲在廁所裏偷泣，同時亦不方便向親友透露丈夫患上抑鬱而恐防被標籤，但就是因為經歷過以上的生活，今天建立kingking.online更顯得義無反顧。（攝影：本報攝影組）

一個人生活或工作上要作出巨大轉變，很大的原因在於自身周遭遇上困難，曾經在Prada、Giuseppe Zanotti這些意大利時裝品牌當上公關大員的Rositer也不例外，性格爽直樂觀的她經常飛往海外工作，穿上高跟鞋四處奔走如履平地，但或許就是這個原因令她在2016年患上了椎間盤突出症，叫她不得不將自己所鍾愛的時裝工作完全叫停。Rositer說：

2016年的4月患上椎間盤突出症，步行都有困難，甚至以輪椅代步，箇中的原因是因為多年來穿上高跟鞋令腰間勞損，還記得當我在接受磁力共振檢查時，一邊既擔心自己會不會日後要以輪椅代步，同時亦祈盼如果有朝康復後，離開時裝業，自己說不定有一個新的發展。

屋漏偏逢連夜雨

可惜的是屋漏兼逢連夜雨，在這段日子期間，Rositer的丈夫患上嚴重的抑鬱症，同時母親亦不幸患上癌症，再加上當時女兒只有8歲極須要父母照顧，在種種情況夾擊下，一下子打亂了Rositer生活的步伐。她笑著說：

作為一位太太的我，最差的是只想著丈夫會不會有外遇，哈........ 沒想到以上的問題會在我身上發生，當時的心很慌張，既不可以與親友訴苦，惟恐他們會將我丈夫加以標籤，忙亂間向朋友求助，不少朋友都推薦我找心理醫生，但最終發覺心理醫生的建議還是離不開服用藥物，這都是我不想看見的。 幸好另一位朋友為我推介心理輔導員，在沒有藥物進食的情況下我和丈夫與輔導員坦誠對話多次，竟然解開自己內心深處的癥結。

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由自身經歷到創業

眼前開朗的Rositer，絕對不會叫人想到數年前的她，曾經飽受各方面的困擾，但人生中的起落說不定會帶來生命上的另一個契機和開始，她就是一個好例子。她說：

丈夫和我攜手一起完成這個心理療程後，大家都想在工作上重新出發，思前想後共識的方向都直指online，有感於我丈夫康復後積極參與義工服務，在當上義工期間留意到不少基層的青年人與家庭的關係非常惡劣，加上我們自己所遇上的經歷，所以早在兩年前就開始構思一個收費的網上心理輔導網站。

剛剛成立了只有1個月左右的kingking.online，顧名思義希望有需要者登上網站，與網站內7個擁有專業心理輔導經驗的輔導員一起「傾傾」，不同的輔導員都會按自己的專長來為大家分擔生活上的壓力，只要預約了時間，在電腦面前由工作、婚姻、喪親、親子和個人問題上都可以無所不談，從而得到宣洩和解開心結的渠道。

不過，和歐美國家不同的是，心理輔導在西方社會非常普及，相反要香港人在心理輔導員面前將心扉徹底打開始終有點令人卻步。

這方面Rositer亦不得不承認創業初期這是面對最大的問題，可幸的是自網站成立以來，登入網站內查詢的大不乏人，證明今天在這個光怪陸離是非黑白顛倒的社會，不少人都迫切性地有著要將情緒舒緩上的需要，只是他們不敢向前多踏一步喧之於口而已。

不要放棄年青人

不說不知，Rositer和她丈夫最想幫助的就是香港的年青人，希望他們和家人重建關係。她說：

這一個網站成立的另一個目的除了幫助在職人士外，我們都希望將焦點放落在香港的年青人身上，外間很多人都說要放棄香港未來的一代，但我身為香港年長的一輩又豈可唾棄社會上未來的主人翁﹗ 雖然在網站內作心理輔導必須要收取一定費用，但我們未來的目標是希望找到一些贊助人，能夠為青年人推行一些支助計劃，好讓他們獲得傾訴對象。

那麼Rositer還有否懷念五光十色的時裝的工作呢？她笑著說：

懷念一定會有，但現在對時裝抱著以興趣的心態來看，畢竟有時都希望穿戴得漂亮。不過，凡事要懂得move on向前看，現在人生的另一個戰場，就是最想做好這個能夠幫助人的網站呢。

鳴謝場地提供：骨子裡（般咸道38號Shop 2B）

記者：何偉雄