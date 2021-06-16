【香港小姐2021】受林母之命帶Bronte接受港姐面試　裕美自稱奴隸：我好甘願

▲ 裕美陪Bronte到TVB接受港姐次輪面試。

年度選美盛事《2021香港小姐競選》在上周四（6月10日）舉行首輪面試後，在今日（6月16日）進行香港小姐第二輪面試。

一眾《2021香港小姐競選》參加者在康城港鐵站轉乘專車往TVB將軍澳電視城，由林作母親（王莉妮）提名的契女Bronte（霍穎璇）順利進入第二輪面試，她於大約早上10時50分到達康城港鐵站，同行還有林作女友裕美。

裕美十分照顧Bronte，代她解答在場記者的提問。裕美笑著解釋是受林母之命代帶契女面試：「我依家喺林母的奴隸，任她差遣過嚟。」

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裕美助Bronte解圍

當裕美被問是否甘願，她回答：「我好甘願，晨早流流見到咁多靚女，我平時唔會咁早起身。」當提到林母之前曾稱想Bronte做新抱，今日即是要照顧「情敵」，裕美毫不介意地說：「我無所謂，好大方。新袍唔容易，辛苦佢。」

另外，當Bronte被問曾為ViuTV拍節目，裕美解圍代答：「係之前嘅事。」然後帶Bronte離開。

記者：陳家昌、梁樂欣、陳家瑩

同場加映：黃建東訪問