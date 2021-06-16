【商場優惠 】海港城夥Marimekko推限量環保餐盒　消費滿額可以優惠價換購【內附連結】

▲ 海港城聯乘Marimekko 推出「Eat Well Be Well」環保餐盒套裝。(商場提供)

疫情下，外賣已成為生活日常，為了鼓勵大家減少使用即棄餐盒及餐具，傳遞健康飲食環保生活的重要性。海港城於即日至10月31日期間特別推出「Eat Well Be Well」限量版環保餐盒套裝，提倡嚮應自攜餐盒。適逢著名芬蘭設計品牌Marimekko 70周年，餐盒套裝還附有海港城獨家限定的 Marimekko「風呂敷」(Furoshiki)，粉絲們一定熱搶 。

▲ 粉絲拎住這個型格外賣便當，特別醒神。(商場提供)

此「Eat Well Be Well」限量版環保餐盒套裝除包括圓形餐盒和餐具，還附有兩款充滿色彩和印有獨特圖案的限定Marimekko風呂敷(Furoshiki)供選擇。大家可以發揮創意利用風呂敷包裹不同用品，風呂敷亦可用作餐巾或檯墊，是型人的必備單品。想知「風呂敷」如何使用，click入去睇睇啦。

▲ 布裏設有擺放餐具細微位。(商場提供)

換領詳情：

日期：即日至10月31日

時間：12:30pm-9pm

地點：海洋中心1樓（近OC 112 號舖La Perla）及 港威商場2樓（近GW 2404號舖DARPHIN）

方法：

1.於海港城任何商戶同日消費滿$2,000，或

2.於海港城餐飲商戶同日消費滿$1,000

可以慈善現金換購價換領：

1.以$250換領「環保餐盒套裝連海港城限定Marimekko風呂敷及Marimekko海港城店，及$100現金優惠券；或

2.以$150換領「環保餐盒套裝」一套

備註：限量版環保餐盒套裝的品牌為W&P。環保餐盒套裝數量有限，換完即止。

▲ 環保餐盒套裝的品牌為W&P，數量有限，換完即止。(商場提供)

此外，海港城與25家餐飲商戶攜手推動減少使用即棄餐盒及餐具，同樣在此期間，大家可於貼有「Eat Well Be Well」活動標誌的餐廳，自攜環保餐盒外賣點餐。當中11家餐飲商戶更同時推出自攜餐盒/杯外賣折扣優惠，如Café&Meal MUJI、Greyhound Café、海南少爺等。

查詢：2118 8666

記者：郭秀芳