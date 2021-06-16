【香港小姐2021】Kirsten霍韻璇童年照曝光　「東涌羅浩楷」開設個人頻道騷歌藝

▲ 「東涌羅浩楷」Kirsten童年照曝光。

《2021香港小姐競選》在今日（6月16日）舉行第二輪面試，當中林作提名的19歲佳麗霍韻璇（Kirsten）被網民封為「東涌羅浩楷」、「佛祖」，可說是今屆港姐的參加者當中最具人氣的佳麗，可是在今早康城港鐵站未見「東涌羅浩楷」現身。

不過「東涌羅浩楷」霍韻璇（Kirsten）的個人IG帳戶已被起底，她的童年照片亦曝光，原來她天生曲髮，年幼時是萌爆的混血兒樣，也可稱得上是靚女一名。

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▲ 「東涌羅浩楷」Kirsten人氣爆燈。（經濟日報圖片）

Kirsten愛自拍

在首輪港姐面試所見，現年19歲的Kirsten雖然外表有點老成，惟她有著一夥少女心，跟一般女生無異。

從其IG帳戶內有不少自拍的大頭照，她最愛港女自拍10式中的「V字手」，在昨日（6月15日）她於IG分享一張食雪糕的照片。

▲ Kirsten的IG內有不少舊照。（取自instagram）

網民為Kirsten平反

從霍韻璇的IG帳戶內發現一些舊照，原來她於2014年時，染了一頭金髮，更將頭髮熨直。

在昨日，Kirsten於IG限時動態分享一張舊照，長髮造型的Kirsten增添幾份少女味，樣子更比較順眼。

網民亦於IG留言為她平反，有人寫道：「你參賽嗰日係咪得罪造型師同化妝師」，另外亦有人留言：「其實唔係唔靚，但參賽當日髮型累哂事。」

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Kirsten似混血兒

此外，Kirsten的IG內亦有不少童年照。

從照片所見，Kirsten的媽咪外表似印巴裔人士，輪廓很分明，故Kirsten與哥哥年幼時十足混血兒，天生曲髮的Kirsten樣子可愛。

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具音樂天份

而Kirsten跟哥哥同樣喜愛音樂，她於IG自我介紹內自稱「音樂家」。

另外她亦於YouTube開設名為Lenar Bata的個人頻道，只見她拍攝不少短片大騷歌技，其中兩首作品名為《My Baby》 和《One Glass》，另外更為《kiss me》花心思製作MV，MV於東涌某屋苑外的天橋取景拍攝，只見Kirsten於屋苑內慢步，營造出獨特的意境。

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林作力撐Kirsten

Kirsten上周四（6月10日）由哥哥陪同下面試港姐，操流利英語表示來自東涌，由於樣子似羅浩楷，因而被媒體封為「東涌羅浩楷」。

其提名人林作接受傳媒訪問時大讚Kirsten似楊貴妃，大讚對方有內在美：「有我加持，一定贏。」之後，他又在社交平台暗示Kirsten已成功進入港姐第二輪面試。

昨日林作於個人社交平台分別上載兩張「東涌羅浩楷」Kirsten的照片力撐。當中一張相，Kirste曲髮造型示人，林作寫道：「東涌佛祖，史上最強港姐。咩仙氣逼人都冇用，佢佛氣先係皇道。」

之後林作再上載另一張照片，穿著旗袍的Kirste以一頭直髮示人，他寫道：「Kirsten第二輪的造型，我已經幫她準備好了。就是這樣子」

同場加映：林盛斌訪問