護髮攻略：桂圓美HASPERO「完美髮學研究所」 防脫髮、健髮、護髮理念：make it happen



肌膚保養愈早愈好，卻只有少數人知道頭皮健康同樣重要，一不留神，隨時變成「頭皮一條皺，面部六條紋」。女生們，別再偏心了！髮再生姐妹品牌桂圓美HASPERO繼上次《女性皂白》企劃後，再創立「完美髮學研究所」，邀得形象高貴兼同樣專業的方健儀（Akina），由女性角度出發提供寶貴意見，為女性孕育自信，將生髮護髮理念昇華至飄逸、烏黑和濃密的真實體驗，貫徹始終make it happen！

由細胞開始 從根源創造完美

當頭髮出現不尋常情況，例如粗糙暗啞，幼弱無力甚至脫髮時，就像牙痛一樣需要向專家求助，尋求正確的解決方法。桂圓美HASPERO團隊擁有二十多年臨床經驗，力臻完美，療程每個步驟及自家研製的儀器均根據整套的生髮健髮理論而設計，每一位前線員工須接受專業培訓方可為客人處理療程，這份精神可說是客人療效的關鍵。

▲ 方健儀與桂圓美HASPERO攜手將生髮護髮理念make it happen。

Akina為尋求真正的髮理知識，來到桂圓美HASPERO「完美髮學研究所」，由四位專業顧問和理療師親身指導，以成為最完美健髮專家為目標。不過新手上路的Akina頻頻出現「蝦碌」情況，她們毫不猶豫地糾正Akina的手勢，細心解釋疏通毛囊幫助改善脫髮的原理，操作儀器的重要技巧等，讓Akina深深感受到專業認真的態度及其重要性。

▲ Akina高貴自然美的形象和桂圓美HASPERO不謀而合。

兩大護髮新品 K.O.受損髮絲

對於打扮，女生們從不缺席。追求完美的女生除了靠療程針對根源問題，亦不會容忍髮絲有絲毫的不在狀態。「revel抗氧化全能修護液」最適合日常使用，只需輕輕一噴，瞬間修護受損髮質，擺脫乾燥、暗啞、分叉，令髮絲回復水潤光澤，同時形成保護膜，有效抵禦UV對髮絲帶來的傷害。配合為毛囊和頭髮提供營養的「revel髮芯營養霜」，特點是可以直接接觸頭皮，零距離從根源開始修護髮絲，輕鬆打造頭髮天使光感！

▲ 「revel抗氧化全能修護液」可抵禦UV對髮絲的傷害，同時深層補水，改善髮質。

▲ 「revel髮芯營養霜」可以直接接觸頭皮，為髮芯提供多種營養，從內到外修護髮絲。



頭髮問題並不可怕，因有針對根源的生髮健髮方法，一班專業團隊在世貿中心、上水廣場、中環、銅鑼灣、尖沙咀、旺角及觀塘多間分店等你，立即致電5566 8399或瀏覽 www.haspero.com.hk/頭皮檢測 預約免費頭皮檢測和分析，從今日開始擺脫頭髮困擾。

▲ 「桂圓美HASPERO家用注氧注藥儀」把藥液和過濾壓縮後的氧氣經高壓導入毛囊深處，提高營養吸收效率。

桂圓美療程中心

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心19樓1906室 電話：3188 4547

地址：上水廣場7樓718室 電話：3421 1314

地址：中環昭隆街9號歐銀中心8樓 電話：2522 6978

地址：尖沙咀麼地道3號德拓大廈11樓 電話：6289 2399

▲ 現今女性對療程中心的環境要求極高，桂圓美療程中心以自然的木色為主調，簡潔的設計體現雅緻舒適的感覺。

▲ 圖為桂圓美HASPERO上水廣場分店。

(資料由客戶提供)