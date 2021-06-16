【一笑渡凡間劇透】第19集劇情預告 修緣頓悟與大鵬鳥進行決戰 娛樂 11:56 2021/06/16 分享： 熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康 ▲ 《一笑渡凡間》 由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第18集講到修緣在衙門聽到志朋的聲音，循聲音尋找時被一股黑氣纏擾，及後被捲進結界，重遇志朋，卻墮入重大危機。 第19集（17/6） 修緣夢見師父慧遠禪師，得知真正化解災劫，便要追溯至五百年前與大鵬鳥的宿緣。 另邊廂，玉萍找到志朋。 友德鎮官民都被傳以魔性，眾人性情大變。 修緣再次夢見慧遠禪師，不捨得蘇柔而拒絕出家，及後終對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰…… 《一笑渡凡間》第18集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 16:07 2021/06/09 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 【一笑度凡間】韓馬利歷大病令夫妻感情昇華 杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾 18:02 2021/06/14 【一笑度凡間】韓馬利歷大病令夫妻感情昇華 杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 18:51 2021/06/08 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 你可能感興趣 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 16:07 2021/06/09 【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一 靚湯入行9年首當女主角：適合的進度 【一笑度凡間】韓馬利歷大病令夫妻感情昇華 杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾 18:02 2021/06/14 【一笑度凡間】韓馬利歷大病令夫妻感情昇華 杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 18:51 2021/06/08 【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲 利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂 一笑渡凡間 電視劇 TVB