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【一笑渡凡間劇透】第19集劇情預告　修緣頓悟與大鵬鳥進行決戰

娛樂 11:56 2021/06/16

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《一笑渡凡間》

由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第18集講到修緣在衙門聽到志朋的聲音，循聲音尋找時被一股黑氣纏擾，及後被捲進結界，重遇志朋，卻墮入重大危機。

第19集（17/6）

修緣夢見師父慧遠禪師，得知真正化解災劫，便要追溯至五百年前與大鵬鳥的宿緣。

另邊廂，玉萍找到志朋。

友德鎮官民都被傳以魔性，眾人性情大變。

修緣再次夢見慧遠禪師，不捨得蘇柔而拒絕出家，及後終對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰……

《一笑渡凡間》第18集劇情   上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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