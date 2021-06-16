【睇見都痛】自製榴槤拖鞋「促進血液循環」　家人試穿1秒即放棄：太痛了

▲ 自製榴槤拖鞋「促進血液循環」，家人試穿1秒即放棄。

台灣疫情大爆發，有市民在家抗疫期間自得其樂，利用榴槤皮製作拖鞋，聲稱「促進血液循環」，家人試穿時，站起來不夠1秒就痛得大喊。貼文引起網民熱議，有人笑言「血液循環還是血流如注」。

一名網民於Facebook群組「爆廢公社公開版」發文分享，其家人因在家防疫太無聊，加上無法外出做運動，於是突發奇想，用榴槤皮自製拖鞋。

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從圖片可見，他的家人在榴槤皮上戳3個洞，並穿上粗繩，製成「人字拖」款式的拖鞋，有刺的一面向上，聲稱「幫助腳底按摩、促進血液循環」，事主又表示穿上後只有一句話形容：「舒服」，更指是「防疫期間居家具備物品」。

事主其後在留言區分享家人試穿「榴槤拖鞋」的影片，可見她雙腳穿上榴槤拖鞋，由其他人家人幫忙攙扶站起來，但還未站直身體就隨即痛得坐下來，哭笑不得地大喊「這根本站不起來」，惹身邊的人哄堂大笑。

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貼文引起網民熱議，不少人留言笑稱，「這不只是按摩，已經算針灸了」、「看起來好痛哦」、「這是疫情十大酷刑吧」。點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣