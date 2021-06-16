【凍齡男神】吳尊爸爸75歲神級凍齡似40歲 孫仔孫女送手作禮物甜蜜慶生
有「汶萊王子」之稱的吳尊，現年41歲，育有一對子女NeiNei和Max，一家人以高顏值見稱。日前吳尊在微博公開與父親慶祝75歲生日的照片，看到吳爸爸一身肌肉加上凍齡外貌，網民都大讚他似40歲，與吳尊猶如兩兄弟一樣。
孫仔孫女甜蜜慶生
吳尊6月14日在微博發文，上傳三代同堂為爸爸慶生的照片，並指「從小到大都覺得很感恩有這樣的爸爸，無時無刻把最好的給我們」。現年分別10歲及7歲的NeiNei和Max，在生日派對上親吻爺爺面頰，場面溫馨。
貼心的NeiNei和Max，又為爺爺送上手作禮物。從照片可見，孫女NeiNei發揮創意，在白T-shirt上繪畫圖案；孫仔Max則畫了一張卡片，希望爺爺能夠健康地打籃球。吳尊感謝子女為「阿公」帶來甜蜜的生日，
很有愛也很有意義，祝福阿公每晚穿上這T-shirt，有他們的陪伴可以幸福甜蜜的睡好覺。
75歲身材fit爆網民羨慕
喜愛打籃球的吳尊爸爸，是汶萊地產大亨，75歲身材仍然fit爆，網民笑稱他擁有「不老基因」，「太年輕了吧！」、「一家人顏值太高了吧！果然基因強大」、「75看上去像35歲」、「看看這肌肉，年輕人也未必會有，阿公75了還這麼健壯，令人羨慕！」。有網民留言問吳尊「你到75歲時還能像你爸爸一樣年輕嗎？」，吳尊笑言「我肯定75像50！」。
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責任編輯：王明芳