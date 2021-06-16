【星級爸爸】陳國峰疫情下壓力爆煲向老婆道歉　火爆硬漢變溫柔慈父望兩子不要變壊　

▲ 陳國峰表示，已做好準備面對兒子反叛期，縱使兒子長大後難以避免會接觸到壞的東西，但也堅信可透過正面教育帶出正確觀念，最緊要是不要變壞。

父親節將至，參加《超級巨聲2》出身的陳國峰，近年榮升兩子之父，除了生活上有轉變外，性格也有所變化。為了兩個兒子，他一改以往火爆、不受拘束的性格，搖身一變成為有仔萬事足的慈父，其EQ更被鍛煉到極速「滅火」，甚至防患未然為上策，他已做好準備面對兒子反叛期，縱使兒子長大後難以避免會接觸到壞的東西，但也堅信可透過正面教育帶出正確觀念，最緊要是不要變壞。

▲ 陳國峰成為父親後，由火爆少年搖身一變成為住家男，脾氣更因孩子的童言童語而軟化，可想而知孩子的魔力！(湯炳強攝)

陳國峰入行11年來演藝事業平平，主力拍劇及擔任司儀工作，曾參演過不少電視劇演出，如《殺手》、《降魔的2.0》、《使徒行者3》等，亦憑主持多年的清談節目《兄弟幫》而引起關注。而其家庭生活則十分美滿，他與圈外太太愛情長跑多年後，於2016年結婚，婚後育有兩子，分別是3歲、及1歲，一家四口十分幸福。

▲ 陳國峰與圈外太太婚後育有兩子，組成幸福家庭，一家四口樂也融融。(IG圖片)

陳國峰向來給人的印象是溫暖慈父，經常笑面迎人，但原來在兒子未出生之前，他是一個脾氣暴躁、對什麼都無所謂的人。然而，榮升人父後，他的性格開始有了轉變，為了以身作則而不斷改變自己。「兩個仔令我學懂反省自己，做任何事都停一停，諗一諗。最重要的是，我做人處事變得更積極，以前生活因為沒有太大負擔，非常優哉悠哉，現在會主動去爭取機會，為了一家人能舒舒服服生活。」

年輕時總會經歷反叛期，他亦毫不例外，曾因覺得被父母逼迫而離家出走，更在便利店睡過夜。但是，正因為自己親身經歷了叛逆階段，令他更深切體會到為人父母的辛酸，亦已有被頂撞的心理準備。「我已做好最壞打算，事實上，他長大後沒辦法24小時跟着他，既然無法阻止，那就即管讓他接觸一下什麼是壞，再去教育正確觀念，因為愈反對他愈想反叛，故意跟你作對。」

▲ 他經常抽時間陪伴兒子成長，着重親子時間。(IG圖片)

▲ 對於兩個兒子的期望，他表示能堅持自己熱愛的事情，不要變壞已足夠。(IG圖片)

回想起初為人父的內心激動，看著新生命降臨並親自為兒子剪臍帶，當被自己抱在懷裡的一瞬間，也忍不住流下男兒淚，鐵漢也有柔情的一面。「大仔出世的一刻，彷彿上天賜給我一份完美的禮物，那種感覺很難以言語去形容，我親自入產房剪臍帶時，感覺他終於來到爸爸媽媽的身邊。而第二個仔出世並不是不感動，但因為有了第一次的經驗，反應不至於太大。」

兩個兒子都貪玩百厭、且非常執着，典型的受軟不受硬。不過，在管教兒子方面，他依然傾向嚴厲教養，更坦言疫情下因壓力太大而變得易怒、沒耐心，有時候責罵孩子的態度確實有點過火，無形間影響父子關係，但幸得老婆在家庭中擔任潤滑劑的角色，不時調適他的心理。「老婆幫助了我很多，她會跟我說不用對孩子太大聲喝罵，這樣反而會造成反效果。原來壓力會令一個人心理造成如此大影響，控制不到EQ，所以我都想跟家人說聲，對不起。」

如要為自己打分，他認為自己是個75分的爸爸，仍有很大的進步空間，期望提升自己的情商和改善脾氣，為孩子樹立好榜樣。「以前我好火爆，但是現在，脾氣收歛許多，經常提醒自己，他們只是小孩子，是否真的要怒罵呢！」而對兩個兒子的期望相當簡單，只要不變壞便已心滿意足。

▲ 疫情下飽受種種壓力，陳國峰承認偶然會發脾氣，但他感謝太太的體諒和包容。(IG圖片)

在兒子學業成績上，他抱着順其自然的心態，認為只需盡好作為父母的責任，最終交由孩子發揮天性。「以前我也不是一個讀書叻的人，因為父母沒時間栽培，但當自己成為父母時，當然希望培育後代可以讀好書，但這是無法逼迫的，只要他不是考最後一名就可以了。我的心態是，若你能讀得上，是不是名校都無所謂。」

人的成就並不取決於成績，而是人生態度。盡管陳國峰在演藝圈打滾多年，奈何大多數飾演一些配角，但他依舊認真的工作、生活，珍惜每一次表演機會，做好每一個角色。因此，他期望兩個兒子跟他一樣，長大後能堅持自己熱愛的事情。

▲ 3歲多的大仔一句「加油」，令作為爸爸的他聽了已經甜入心，也使他工作充滿動力。(IG圖片)

兩個兒子為他的人生帶來喜悅，一個微笑、第一次轉身、第一次叫爸爸，也足以令他回味一生。他分享跟大仔的窩心時刻：「大仔現在會說很多窩心的話，每天我準備出門工作時，他都會抱緊我，然後說：『爸爸，你要小心點，加油！今晚見！』讓我工作更有動力。」

記者：曾嘉善

場地：Mini Hotel@ Causeway Bay