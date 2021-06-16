【買樓上車】港男成功儲首期上車自住　父母突然裝修舊屋欲搬入新屋暫住

▲ 一名男網民大呻最近成功置業打算搬離家中，但父母卻以舊屋裝修為由欲搬入新居暫住，令他感到無奈。

本港樓價持續高企，今時今日要成功儲錢上車並不容易。一名男網民在網上大呻，指自己與父母一直居住在200呎的蝸居，從未擁有過私人空間。直至近日他成功儲到首期上車，未料在搬入新居之際，父母突然說要裝修舊屋欲搬入暫住，令男網民大感無奈。

30多年來從未擁有私人空間

該名男網民最近在網上討論區「連登」發帖，指一家三口30多年來一直住在200呎的一房單位。由於空間有限，他感嘆自己多年來過著「冇私人空間、零私隱」的生活。

直至近日事主終於儲夠首期置業，在沒有父母的資助下，購入一個400呎一房半單位。正當事主迎來期待已久的獨居生活之際，父母突然指舊屋需要裝修，打算搬入事主新居暫住。

父母拒絕到酒店暫住

事主憶述自己向父母「表達咗少少唔情願」，父親聞言後隨即面色大變，母親則責罵事主不懂感激30多年來的養育之恩。即使事主建議出錢請父母到酒店暫住，他們仍然堅持要搬到其新居，令事主感到不知所措，遂發文向網民求救：

我只係想有返30幾年嚟都冇嘅少少私人空間啫，點解咁都要情緒勒索？而家屋企氣氛好僵，可以點解決？

網民：易請難送

帖文一出引起網民熱議，大批網民勸喻事主堅持己見，不要讓父母搬入同住，否則「會後悔一生」。

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另外，有網民建議事主直接向父母說出心底話；亦有人認為事主應盡孝道，讓父母搬入暫住，「幾個月咪忍吓」、「養咗你30幾年，開口問你借地方嚟住3幾個月啫，諗咁多做乜，父母得一個！」、「其實佢哋未必真係想同你住，真心想裝修舊屋，盡下孝心啦，點講都係養大你」。

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責任編輯：王明芳