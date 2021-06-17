【廁所出煙】餐廳廁所地台變蒸氣桑拿　疑與污水渠聯通氣體或夾雜病毒

▲ 餐廳廁所地台變蒸氣桑拿網民拍片求救，有網民幽默指可以蒸蛋。

近日有網民在Facebook上載影片求救，表示餐廳廁所的地台去水位不斷噴出熱氣體，好像蒸氣桑拿。有網民推測是否倒了大量乾冰所致，亦有網民幽默回覆，想試試蒸蛋。TOPick分別訪問了香港科技大學化學系理學教育助理教授及室內設計師，了解地台噴出水蒸氣的原因。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

這名網民在Facebook上載了段影片求助，影片所見廁所內至少兩個地台去水位噴出水蒸氣，水蒸氣升到洗手盆後繼續往上，可見氣壓非常大。

餐廳個廁所有蒸氣桑拿，咩玩法

有網民覺得這廁所好似毒氣室，亦有網民質疑是否有人倒入大量乾冰或通渠水所致，擔心這些氣體對人體有害，勸樓主馬上離開現場。有人笑指對上一次見到坑渠出煙，是在箱根浸溫泉，當時的水「熱到坑渠出煙」。

點擊大圖了解網民回覆：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

裝修達人：應立即離場

TOPick訪問裝修達人阿LO，他看影片後，指這有機會是通渠水所致，不過出現大量煙，這機會不大。反而附近有人通渠，令到水份霧化而產生「水蒸氣」的機會較大。

由於廁所地台去水，跟污水渠聯通，污水渠一般連接屎渠、地台水渠、尿兜等等，含有細菌及病毒。如遇上這情況，建議大家即時離開，因為氣體有機會夾雜病毒。大家亦可暫時用水袋壓住去水口，避免氣體洩出。

去水渠沒裝隔氣或令氣體湧出

TOPick亦訪問Castle Design House Ltd 室內設計師Chris，他表示裝修地台去水位噴出水蒸氣的情況比較少見。從影片所見，他推測噴出水蒸氣的原因可能其他共有這渠管的單位用高壓槍清潔，而渠管沒有安裝隔氣所致。因此，所噴出的氣體有機會含有病毒及細菌。

很多時食肆的去水渠都沒有安裝隔氣，加上喉管互通，鄰近單位的氣體有機會從去水渠口湧出。

同場加映：想幫屋企大改造但毫無頭緒？即睇豪宅裝修訪問【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希