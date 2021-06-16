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【恐怖教師】恐怖幼稚園老師懲罰不專心學生　一腳踢倒男童趴地不起嘴唇破損出血

親子 13:39 2021/06/16

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恐怖幼稚園老師懲罰不專心學生，一腳踢倒男童趴地不起嘴唇破損出血。

繼內地雲南一所幼兒園爆出有一名3歲女童因沒有好好上課及吃飯，被恐怖教師體罰關進廁所，強迫女童吃大便的事件後，河北一所幼稚園再爆出教師虐待學生一事。社交媒體瘋傳女老師虐待學生的片段，顯示女老師一腳踢倒學生趴地不起，男童受驚掩面大哭，家長事後發現男童的嘴唇破損出血。當地教育局表示高度重視事件，已責令涉事幼稚園停學整頓，警方也已拘捕涉事老師。

綜合內地媒體報道，從片段可見，幼稚園老師當時正教授多名幼童，幼童們坐在書桌前學習，圍著書桌觀察幼童的表現，先是走到一名男童拍打其手臂，及後發現另一名男童不專心，離開書桌背著老師。女老師隨即發現，便一聲不響地伸出右腳用力踢向男童的腰部，男童便倒地不起，受驚掩面大哭，老師見狀上前抱起男童查看傷勢，再把他推至座椅上。

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男童嘴唇破損流血出現心理陰影

涉事男童的家長表示，男童的嘴唇時候破損出血，門牙鬆動，出現心理陰影，要求當局重視問題。當地接到通報後，由公安局、教體局及衛健局等相關單位組成聯合調查組。而涉事的幼稚園已經停課，警察已對涉事老師展開調查，根據調查結果依法依規嚴肅處理。

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責任編輯：王明芳

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