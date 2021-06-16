【海洋公園】政府宣布修例賦權推展未來策略　修例草案周五刊憲

▲ 海洋公園將轉型成為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與娛樂元素，以提升訪客體驗的度假勝地和休閒區。（資料圖片）

政府宣布，6月18日在憲報刊登《2021年海洋公園公司（修訂）條例草案》，以修訂《海洋公園公司條例》，提供明確法律基礎，賦權海洋公園公司推展未來策略。



政府發言人表示，於去年年中聯同海洋公園公司，重新審視公園未來路向，並於今年初公布未來策略，盼將公園轉型成為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與娛樂元素，以提升訪客體驗的度假勝地和休閒區。

政府已於今年3月19日獲立法會財務委員會批准相關財務安排，今次法例修訂是落實海洋公園公司推展未來策略的下一步工作。

《條例草案》主要修訂，包括擴展和明確訂明海洋公園公司的職能，除卻康樂、教育，亦涵蓋保育，並賦權公司可在園區範圍以外進行康樂、教育及保育的工作。另外明確賦權海洋公園公司，可就執行其職能而與其他人訂立合約或安排，讓公司可以將部分園區的運作外判。

《條例草案》也會精簡海洋公園公司運用海洋公園信託基金，推展其職能的相關審批過程；以及廢除《海洋公園附例》（第388B章）重生方案，配合公園新營運模式。

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責任編輯：吳卓峰