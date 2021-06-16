【巧手外傭】印傭DIY靚裙送少主3姊妹　港媽讚姐姐縫紉高手自製窗簾椅套

▲ 巧手印傭DIY靚裙送給少主3姊妹。

僱主想覓得好外傭已不容易，更何況能遇上「百般武藝」的姐姐。近日有港媽分享，家中印傭親手造靚裙，送給她的3個女兒，讚賞姐姐除了幫忙照顧孩子、打理家頭細務和煮食外，更是一位縫紉高手，還會自製窗簾、椅套等，成為她的好助手。

3姊妹裙款各具特色

該名媽媽Cindy周日（13日）於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，寫道︰

我家姐姐親手做咗三條裙仔俾我啲囡囡，頓時返咗去上世紀嘅印尼。

她上載一張相片，可見她的3個女兒穿上由印傭所造的裙，擺甫士留影。大女與三女的裙都用上花布，不過款式不同，家姐穿的是公主袖連身裙，妹妹則是兩件頭，露臍裝配半截裙。至於二女穿上的藍白格仔裙，跟姊妹的裙款剪裁不一樣。印傭細心為3個少主設計的裙款各有特色，從細節已看出心思。

▲ 3姊妹的裙款各有特色，從細節已看出印傭的心思。（受訪者提供相片）

親手買布度身車衫

Cindy接受TOPick訪問時，分享她們一家與這位好姐姐的故事。她與丈夫育有3名女兒，分別9歲、7歲和4歲，而年近50歲的印傭已是嫲嫲級，有兩子一孫。Cindy是在職媽媽，與奶奶同住，自2014年誕下二女後，便開始聘用這名姐姐，直至成為3孩媽媽，姐姐一直幫忙照顧一家六口。



由於印傭有多年在港工作經驗，Cindy平日放心讓她發辦買餸煮飯，而補衫、自製窗簾及椅套等都是姐姐的強項和興趣。她稱原本姐姐這次只造衫給三女，作為幼稚園「國際兒童日」的印尼傳統服飾，後來又多造兩條裙予大女和二女。她指姐姐造裙效率相當高︰

姐姐自己去買布、度身、親手車衫，用幾日左右就完成。

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3孩媽視印傭為好助手

Cindy小時候由傭人照顧，因此明白外傭姐姐放下自己的家庭，離鄉背井來港打工賺錢的辛酸，她回想︰

姐姐當年一來到，我就同佢講：「我當你係我助手，不是工人奴隸。」

印傭有自己一套照顧小朋友的方法，Cindy坦言有時姐姐對女兒頗嚴厲，但她明白姐姐只是為小朋友好。她笑說姐姐喜歡BB，當二女還是BB時很痛錫她，直至三女出世，姐姐就「移情別戀」。

難忘懷三胎怕嚇走姐姐

一家人與姐姐生活了7年，Cindy難忘當年發現意外懷上三女，考慮了很久不知如何跟印傭開口，擔心姐姐知道要湊3個小朋友後，會嚇到即時辭工走人。她後來向姐姐說，「我呢排食唔到嘢，聞到陣飯味都想嘔，好辛苦……幾個月後間屋會多一個人，到時會更嘈更忙，更需要你幫手一齊照顧佢哋。」醒目的姐姐一聽即明白，Cindy憶述︰

佢笑住恭喜我哋，話我想食咩就煮咩俾我食，仲話今次應該生仔，不過仔女「the same la」，佢一樣咁錫！

姐姐的回應令Cindy大為感動，亦放下了心頭大石。她笑言現在3個女兒在家「超級嘈」，希望姐姐沒後悔留下來工作的決定。

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記者：駱秀玲