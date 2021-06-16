【兒童健康】小朋友夏天易食物中毒致腸胃炎　醫生：注意有無脫水現象

▲ 小朋友夏天易食物中毒致腸胃炎，醫生提醒必須注意有無脫水現象。

急性腸胃炎是指腸或胃的黏膜發炎，一般由食物中毒引起，成因是細菌或病毒的感染。腸胃炎在夏天的發生頻率最高，那是因為食物存放在較高的溫度下，能給予細菌良好的繁殖機會。當然，不衞生的烹煮程序、器皿或處理人員也會造成食物中毒。

食物中毒可以從細菌或病毒、海產生物毒素和化學物品3種病因，當中最常見的病例是由細菌及其產生的毒素所引起的。細菌一般會在潮濕、有養份和較暖的情況下滋生，最常見的有沙門氏菌、金黃葡萄球菌和大腸桿菌；海產生物的毒素可以由雪卡魚類或河豚產生。另外，也有少數的食物中毒是由化學物品引起的，殺蟲劑便是一個例子。

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食物中毒的病徵會因為成因和種類有異而有所不同，由細菌引起的病例一般病徵比較輕微，常見的有嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等。而嚴重的食物中毒可能導致脫水、腎衰竭、敗血病等併發症，更嚴重的情況會損害神經系統，引致癱瘓或甚至死亡。

大部分的食物中毒會在12到48小時內發病，持續1到3天左右，嚴重的個案可能延續超過一個星期，而大部分病人都會在一個星期內完全康復。

要預防食物中毒，就要把食物放在安全的溫度裏，生熟食物分開擺放，食物徹底煮熟才吃。另外，處理食物時，雙手和用具要整潔，生熟食物要用不同的砧板，洗菜時要用流動水把蔬菜裏的除害劑和其他污染物洗掉。再煮的食物一定要煲滾才吃，煮好的食物放在室溫下不能超過兩小時，如果是夏天，更不能超過一個小時。另外，不要吃3斤以上的珊瑚魚，特別是牠們的內臟、肝、頭和皮。

如果不幸患上腸胃炎，要注意補充水份及電解質。病好之前就不要吃煎炸食物或會刺激腸胃的奶類食品，也不要喝咖啡或茶，可以選擇吃一些清淡流質食物例如餅乾、清粥。

小朋友患上腸胃炎情況會比較複雜，所以要趕快看醫生。看到孩子上吐下瀉，家長可能會叫他們吃多點東西，但那樣會加重對腸胃的負擔。正確的做法是少吃多餐，叫孩子吃容易消化的食物例如麵包、粥水、豆腐。雖然腸胃炎一般都可自行痊癒，但也要注意有無脫水現象，哭喊卻沒有眼淚、嘴唇乾燥、尿布更換次數減少、劇烈腹痛、腹脹、高燒不退、活動力降低、昏睡、抽筋等都是警號，必須立即入院求醫。

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