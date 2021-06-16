【食用安全】淘寶買電磁爐餐檯深夜突然自爆　玻璃散落一地港媽大驚：屋企有BB學爬

▲ 有網民於淘寶購買的電磁爐餐檯深夜突然「自爆」。

網購中伏事件屢見不鮮，購買家電就更要小心！本港一名女子在淘寶購買了一款電磁爐餐檯，使用了半年，惟近日深夜卻突然爆裂，傳來巨響，玻璃散落一地，嚇醒全家人。

該名女子在facebook群組「淘寶唔開心share （中伏group)」發文分享中伏經歷。她表示周日（13日）凌晨約1時15分，全屋已關燈，一家人在床上睡覺時，突然聽到「砰」一聲巨響。他們立即衝出客廳，一開燈即看見嚇人的畫面，原來早前在淘寶購買的電磁爐餐檯玻璃爆裂。樓主說：「張枱自己爆開咗，有一塊玻璃長過我手臂。」

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從相片可見，電磁爐餐枱有兩邊的玻璃也爆裂，玻璃碎散落一地。樓主表示：「有一塊玻璃長過我手臂。」眼前的景象令她十分擔心，坦言若發生全家人圍坐在餐檯的一刻，後果不堪設想，更何況家中有年幼的嬰兒：「屋企仲要有個學爬緊嘅BB，唔敢想像如果係全家食緊飯或者BB爬過個陣張檯先嚟爆會有咩事！」

樓主表示，這款電磁爐餐檯已使用了半年，但一直只當普通餐檯使用，並無用電磁爐功能。事後，她已聯絡了涉事網店的客戶服務員，惟對方表示開舖約8年，也從未遇過這種事，並稱是次事件與他們無關，只會寄送新玻璃，讓客人重組：「佢話喺出面買咗張檯半年，張檯爛咗邊間舖會理你，淨係可以寄塊新玻璃俾哋自己裝返。」樓主直言，發生是次意外後，他們已不敢再用，並提醒其他人要小心選購電磁爐餐檯。

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最後，樓主附上該款電磁爐餐檯的淘寶網連結。TOPick發現，這款電磁爐餐檯約售港幣$780至$1690，為6人餐桌，聲稱有6大特點，其中包括耐熱鋼化玻璃桌面，鋼化玻璃抗衝力是普通玻璃的4至倍。帖文引起網民熱議，不少人也覺得詫異，也有人認為不是任何物件也宜於淘寶購買。

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責任編輯：羅嘉欣