【抗病鬥士】不明罕病突襲無法步行影響視力　港女生憑毅力晉身輪椅跆拳運動員

▲ 自小喜歡跆拳的陳嘉敏，在患病後雖然不良於行，要坐輪椅，但亦沒有放棄跆拳，在努力下考取了跆拳黑帶，並擔任助教一職。

24歲，人生花樣年華，有一份喜歡工作、對未來充滿期盼。突如其來的疾病，把陳嘉敏殺個措手不及，由活躍好動的少女，很短時間已要倚仗輪椅。幾度春秋寒暑，轉眼已5年，無名病症仍查究不出，她決定改變心態：隨心而行，管它前路仍一片迷霧充滿未知。

今年29歲的陳嘉敏，患病踏入第五年，有一天她上班時突然全身感無力，疾病無聲無息已來襲，之前無先兆、無病徵。她當時任職特殊學校教學助理，經常要做扶抱同學及推輪椅，以為只是身體疲累以致乏力。

「連樓梯也行不到，我當時仍很樂觀：上不到樓梯可以行斜路啊！」但實情比她想像中嚴重，因放工時仍感不妥去求醫，醫院為她做了全面測試。「說得出來的測試幾乎有做，連抽肌肉組織測試、神經檢查也有，卻仍未找到真正病因，直至現在仍是。」沒有病名的特殊罕有病，曾將病例資料送往外國研究，也未有答案。現由醫學教授為她進行基因檢測，希望從中找到端倪。

▲ 陳嘉敏現在明愛專上學院就讀中文及哲學學士課程最後一年，畢業後會以教授跆拳為目標。（周美好攝）

遠視近視可飆升至900度

這無名病症，困擾陳嘉敏身心，如視力度數會不斷改變，突然會有近視或者遠視、一隻眼遠視另一隻眼遠視；而度數可十分飄忽，由昨天的30幾度，翌日可飆升至200幾幾甚至試過900幾度，醫生也解釋不到這狀況，眼內的感光細胞也受影響，活躍時視物會爆光，不活躍時令她看東西一片暗淡，所以她要無時無刻戴上太陽眼鏡，才能讓眼睛舒服一點。她曾到盲人輔導會學用白手杖和定向行走，導師指如此病情她屬第一個。

此外，乏力感可驀地出現、吞嚥能力較差等，情況很不穩定。「吞嚥能力欠佳影響了飲食，狀況差時，我吃東西時會嗆到。背部肌肉疼痛加上不時腳痛，睡覺也受影響。醫生說，答不到我幾時會好、幾時轉差，復發至哪個程度我們也無從知曉。」

病發時陳嘉敏年僅24歲，人生黃金時間，一下子形勢急急改變，她一心想打算讀書進修Top-up Degree得擱下，教學助理一職本可簽長約，因為身體情況告吹。「我非常不捨這份工，很喜歡對住小朋友，接近一年才放手，想想也要退出位置，聘請他人代替我去幫助這群小朋友。」

深明照顧者與被照顧者分別

她由用士的、提四腳架、坐輪椅至電動輪椅只是短短一年時間，以前她的其中職責是推輪椅，是從站着的角度去做，當換轉了角色，才深深明白到箇中不同。「坐在輪椅俾人推，才發覺甚麼東西都看不到，以人行路的速度來推，是推得太快了，甚麼也望不見，兩者視覺角度截然不同。」這是照顧者與被照顧者的分別，嘗過了，才感受到輪椅者的心情。

頭一年她不斷埋頭找病因，把全副心神專注於醫療上。打後兩、三年不是放棄找病因，仍會堅時，但沒過往執着，多了參與不同機構的生命教育作分享，近年更多了接觸不同活動。「坐輪椅頭一年限制是多點，保持運動和郁動十分重要。盡管我的手活動能力一般，但足以應付我去參加活動、做運動，想有力的時候可以去玩多些。」

全心投入跆拳道

跆拳道是她鍾愛的運動，由小學五年級開始參與，當時學的女生並不多，這種活動量大的運動卻合正她河車。上了中學因專注學業而無再練習跆拳道，至她出來社會工作兩年後，主動與當年的跆拳道教練聯絡，重拾這興趣。

在她享受運動樂趣當兒，剛考完跆拳道藍帶幾天，身體便出事，專心抗病一年後，對跆拳念念不忘，瀏覽網頁有否與她同樣是下身不良於行的人會打跆拳，輾轉下認識了香港輪椅武術總會總教練李安東，開始了輪椅跆拳道新一頁，數年間從未停止過。陳嘉敏亦考取了跆拳黑帶，並擔任助教一職。「考色帶要付出努力、汗水，完全靠自己，成功了很有滿足感。李Sir讓我有機會教小朋友打跆拳，心裏感激不已。」

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因身形嬌小，她自言打跆拳沒有優勢，與人搏擊時更往往處下風。「我記得在患病前曾參加一個公開比賽，進行搏擊時，對手高我兩個頭，提起腿都可打在我頭上，沒打緊啊，最重要是享受比賽。」她笑着說。

跆拳也是用腦運動，要記套拳，平時學的是不同腳法和拳法，以增搏擊籌碼。「我本身最愛跆拳搏擊這一部分，現在坐輪椅都有這環節，但可惜我總是找不到合我的對象，所以不是很多機會可打到。」

視像跆拳道賽奪金

曾英姿颯颯與人揮拳腳進行搏擊，如今只能坐着對賽，陳嘉敏直言是兩回事。「站着打只要不走出界綫，參賽者周圍走都得，但坐在輪椅上，雙方面對面坐，攻擊對方上半身，我還是享受周圍走的跆拳搏擊。」看人打搏擊，她是目不轉睛眼也不眨。「畫面充滿氣勢，我見他們搏擊時，也想一起參與，但我知呢，這機會是沒有了……」

4月初她代表香港參加於美國舉辦的世界公開及殘疾人網上錦標賽，成首位參加國際賽的香港殘疾人跆拳道運動員，她透過視像會議參賽，最後成功於黑帶女子18至30歲個人品勢組（套拳）奪金。「我第一次透過視像比賽，看到外國選手，頓悟自己確有很大的進行空間，例如看回錄影，我出拳形態唔夠靚，應該每一個動作都要執到最好。第二個問題是我每每參賽都太緊張，往往忘記了動作，教練囑我要放鬆。」

身體雖有桎梏，但她凡事勇於嘗試。「未必唔得啊，試了才無悔。好像扒獨木舟考一星章時，教練睇死我做不來，結果我合格，後來還考埋二星，向著三星進發。」熱愛水上活動的她，打後目標是駕馭風帆。

▲ 好動的她，愛玩獨木舟。（被訪者提供）

加油不能亂說

她性格愛四處玩，但坐在輪椅上，往往造成生活中的遺憾。「身體的限制連嘗試的機會也沒有，我認為是不應該的。我很欣賞李Sir從不說『不能』、『不可以』，會因應我們身體的情況而改變訓練模式，我是最欣賞和佩服的地方。」

不輕言放棄，惟參與不少生命教育分享，勉勵同道中人或遭遇挫折的人，她永不會說「加油」兩字。「加油是不能亂說的，對方可能已付出極大努力，不斷旁邊說加油，他或更感辛苦。門面話也不會多說，因自己經歷太多，門面話說我們未必好受。」

陳嘉敏坦言這傷患身體，帶給她很多，例如認識教練李Sir、跆拳會的師兄師姐，甚至有如此毅力和堅持去打跆拳、考黑帶。「不是完全的得，或是完全的失。當然我不想身體會這樣，只是當失去一些東西時，你會學懂珍惜目前所有，完成曾經想過的夢想。但我心底裏希望，是有現時的生活，以前的身體。」其情可敬、其志可嘉，願醫學進步，為她的無名病症帶來引路曙光。

記者：周美好