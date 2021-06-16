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【家居風水】港妻呻風水差前租客破產失業　連累丈夫運滯被裁兼財務糾紛

親子 13:28 2021/06/16

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一名港妻在網上大呻新租半年住所風水差，連累丈夫運滯被裁兼財務糾紛。

有人相信「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，有感風水影響人的順逆境。一名港妻跟丈夫入住荃灣西某新樓盤半年，丈夫諸事不順，被即時裁員及出現財務糾紛。她想到上兩手租客破產及失業，大呻租住單位風水差，「此地不宜久留」，網民也一起熱烈討論住所風水的影響。

上兩手租戶破產失業

一名港妻在12日（上星期六）在網上討論區「親子王國」，以「家居風水」為題發帖，提及現時租住在荃灣西單位，有感住屋風水影響家宅運情，她很想盡快搬走，但11月才完租約，考慮應否完租約才搬。

我租荃灣西呢度風水麻麻，上兩手租戶係外籍人士，一個破產，一個係機師失業。我哋住落都運滯，老公琴日俾人即時炒，又有工程財務糾紛。

有網民奇怪何以樓主知道上兩手租客的情況，指地產經紀不會透露前租客的情況，她解釋上一次睇樓見到新婚夫婦，老公是外國人，知道他是機師及失業了。另外，之後入住了收到再對上一次破產信，估計是另一個租客。

港妻感煩擾想盡快搬走

樓主提及現租住新屋苑，交通很方便，可是她跟網民分享屋外景色及圖則照片，有網民指「缺角」及風景有煞氣，指通常住戶住了半年或以上開始受影響。港妻大呻很煩擾，想盡快搬走。

好唔開心，滿心歡喜住，估唔到搞成咁。依家搵啲1萬頭嘅屋苑住，之前仲專登買新傢俬，仲通知親戚朋友上嚟食飯，依家搞成咁……

決定搬走老公即獲聘

已跟業主商討不收附加費，可提早搬走，樓主決定搬去近工作地點的屋苑，7月會搬屋。她雖不捨「話曬新同靚」，但有感決定後，好運亦自然來。

今日拎咗紙皮箱嚟緊pack嘢，老公就有offer 。此地不宜久留！有啲嘢唔到我唔信！環境好新樓都無用。

網民︰屋有屋運

很多網民都支持樓主的決定，指出「人有人運，屋有屋運，有時係唔夾就唔夾，唔到你信定唔信」，不少人提及「信則有，不信則無」，最重要是自己住得舒服及安心，另有網民指出所謂風水屋是夾到屋主八字，行運就會住到好屋，行衰運就會住滯運屋，一命二運三風水，很多事是同步現象，亦不是人人狀況如此。更多網民意見及分享見下圖︰

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責任編輯︰王明芳

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