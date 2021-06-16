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【商場優惠】東港城x上水廣場xPopWalk天晉滙激筍Online Sale　7折購現金優惠券+逢周三額外5折

休閒消費 12:58 2021/06/16

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

新地旗下東港城、上水廣場及 PopWalk 天晉滙，再度推出折上折瘋搶 Online Sale。（商場提供）

今個初夏，新地的東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙會再度推出折上折瘋搶Online Sale，超過100間國際時尚服飾、餐飲食肆、個人護理及影音電子品牌等，由即日起至8月31日一連11個星期，會推出超過8,000張總值超過100萬的商戶電子現金券，讓大家盡享購物樂趣。

顧客於推廣期內，可以登入www.emall-sale.com.hk以 7 折瘋搶$200 零售商戶電子現金券（消費滿$400可用1張、滿$800可用兩張，如此類推）及$50餐飲美食商戶電子現金券（消費滿$100可用1張、滿$200可用兩張，如此類推)，可用於購買人氣美粧、時尚服飾及影音電子產品等。

由即日起至8月31日，可於網上以7折購買3大商場優惠券。（商場提供）

另外，3大商場由即日起起一連11個星期三，會推出額外5折優惠碼大激賞，憑星期三約下午3時輸入推廣優惠碼【CRAZY50】，並成功搶購商戶電子現金券，獲7折之餘可額外再享5折優惠，折上折激筍優惠高達35折。每星期名額50個，購物狂萬勿錯過。

而The Point by SHKP會員於優惠網購買商戶電子現金券後，再到場內以電子貨幣單一消費滿$300，即可獲贈$50商場優惠券（每個商場名額100個)，多買多賞，盡享吃喝玩樂著數。

記者︰黃依情

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