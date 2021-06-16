【2021父親節】一文盡睇7大精選父親節蛋糕　超人英雄+3D威士忌+時令愛文芒西瓜【多圖】

▲ 父親節即將來到，不妨選個靚靚父親節蛋糕給爸爸。

每年的父親節，仔女們也要苦惱要為爸爸送上甚麼禮物，以感謝他們的辛勞照顧。其實簡簡單單一個精緻蛋糕，就是最甜蜜窩心的回憶。今年不少餅店也以超人作為父親節蛋糕主題，象徵爸爸永遠是小孩心目中的英雄，又或是加入酒的成分，突顯爸爸不羈一面。還在心大心細未選定的，不妨參考一下。

1.ULTRAMAN超人吉田（$269、arome東海堂）

arome東海堂今年與日本經典超級英雄ULTRAMAN聯乘，推出超人吉田Oreo朱古力慕絲父親節蛋糕。蛋糕面是超人吉田與巴魯坦星人的戰鬥場景，由榛子朱古力慕絲、Oreo餅乾碎及抹茶忌廉襯托着。內層則是榛子朱古力慕絲及朱古力蛋糕層層相間，並配上牛乳奶凍、朱古力脆米及脆珠，脆卜卜非常過癮，6月17日前訂購可享85折。

2.開心果咖啡朱古力三重奏（$420/5吋、HABITU）

HABITU的父親節蛋糕由多層鬆軟的開心果味海綿蛋糕製成，中間夾雜着軟滑的咖啡忌廉，以及鬆脆可口的比利時朱古力脆脆，口感層次豐富。6月20日前訂購蛋糕可免費獲贈父親節蛋糕牌一個，須於3個工作天前預訂。

3.Just for醺（$488、Twinkle Baker Decor）

Twinkle Baker Decor的蛋糕向來玩味十足，這次會再度聯乘少爺啤Young Master Brewery推出一款以炭黑色巨型啤酒杯配上啤酒泡造型的父親節蛋糕，以少爺啤的Naughty朱古力呍呢嗱黑啤及可可等製成奶凍，再配搭朱古力牛油蛋糕及72%朱古力慕絲，酒香醇厚。

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4.Rum Papa（$780/1.5磅、Vive Cake Boutique）

今年父親節Vive Cake Boutique會聯乘冧酒品牌Mount Gay Rum，推出全新的期間限定蛋糕Rum Papa。手造的牛油忌廉蛋糕內注入Mount Gay招牌黑桶冧酒（Black Barrel Rum）及葡萄乾，帶來圓潤口感，加上新鮮蘋果薄片，清甜果香中滲出淡淡醇香，最適合喜歡小酌一杯的爸爸們。

5.愛文芒果西瓜蛋糕（$458起、LIFETASTIC）

主打草莓西瓜蛋糕的蛋糕店LIFETASTIC，今個父親節特別為爸爸們推出全新愛文芒果西瓜蛋糕，以有台灣紅寶石之稱的時令愛文芒作為蛋糕面層，果肉軟腍多汁，再加上招牌西瓜及杏仁餅底，並綴以新鮮西柚片乾，有5個尺寸，賣相也夠鮮艷奪目。

6.威過威士忌（$669、Haagen-Dazs）

Haagen-Dazs今年推出的父親節雪糕蛋糕走型格路綫，是威士忌酒樽造型的3D蛋糕，放在鋪滿白朱古力碎的朱古力木箱上，酒標上更印有“To My No.1 Hero”的字句。雪糕是招牌夏威夷果仁味，大人細路都喜歡，須於3日前預訂。

7.超人爸爸（$768/兩磅、帝京餅店）

這款巴西莓奇亞籽朱古力蛋糕，以超級食物奇亞籽製成，非常健康，並選用杏仁布朗尼作餅底，加上蛋糕內的杏仁酥皮粒及面層的70%朱古力軟心，香甜不膩。即日至6月30日前供應，須於兩日前預訂。

查詢電話：帝京餅店（2622 6256）、HABITU（3550 0023）、Vive Cake Boutique（9602 2869）、LIFETASTIC（3611 9766）、arome東海堂（2739 1328）、Twinkle Baker Decor（5720 1899）、Haagen-Dazs（2629 6116）

記者︰黃依情