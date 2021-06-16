【新聞之花】多才多藝入中大醫學院讀碩士　梁凱寧晒型男哥哥合照揭全家靚基因

▲ 前無綫新聞主播梁凱寧公開與哥哥的合照，獲網民大讚靚仔靚女！

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）是近代新聞之花，縱然2019年已離開TVB，仍不乏粉絲追隨其動向。梁凱寧日前在IG帖出與一位大眼帥哥的合照，令粉絲誤以為是男朋友，Maggie指出相中人是她的哥哥，網民大讚哥哥靚仔，非常好奇他們父母的樣貌。

梁凱寧自2019年離開TVB後，生活非常充實，去過斯里蘭卡當義工教小學生英文，回港後轉到香港開電視擔任節目主持，她亦重返母校香港浸會大學擔任兼職講師，去年她決定再做全職學生，考入中大醫學院修讀言語語言病理理學碩士課程。

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新聞之花有樣貌有學識，連家人都是靚仔靚女。梁凱寧在IG上載與一名型男慶祝生日的合照，兩人頭貼頭表現親密，Maggie更叫對方「My Dear」，令網民以為新聞之花公開戀情。

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全家靚仔靚女

梁凱寧其後公開這名「My Dear」型男的真正身份，原來是她的哥哥，令網民為之心心眼，大讚她的哥哥「實在太靚仔」、「真係全家都係靚仔靚女」、「阿哥靚仔，阿妹又靚女，家族基因也太好了吧」，有人更形容哥哥似TVB小生何廣沛。

其實梁凱寧在IG不時提起哥哥，亦公開過兩兄妹的童年照，曾笑哥哥「由細到大都咁百厭，成日蝦我」。不過哥哥已經名草有主，有一位結婚6年的太太，兩人非常恩愛。

▲ 梁凱寧曾赴斯里蘭卡義教小朋友。（IG圖片）

網民又盛讚梁凱寧全家靚基因，她曾公開過自己的童年及父母年輕時的照片，做消防的爸爸長得英氣，媽媽別具氣質又時尚，有網民覺得梁媽媽似年輕戚美珍，又覺得梁凱寧似媽媽多一點。

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曾赴英國劍橋進修

父母對梁凱寧悉心栽培，梁凱寧求學時已考獲8級鋼琴及8級芭蕾舞資格，又喜歡潛水，更學習駕駛飛機，實在多才多藝。之後她升讀浸會大學傳理系，主修廣播新聞；2016年，她赴英國劍橋大學進修商業策略及國際關係研究暑期課程，至去年9月入讀中大碩士課程。

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責任編輯︰林綺玲