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【TOPick診症室】空氣污染及塵蟎易誘發哮喘　有患者忽視服藥突發病入ICU

社會 16:25 2021/06/19

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呼吸系統科專科醫生吳耀萍指出有4大原因會誘發哮喘，其中包括空氣污染問題。

近日不少市民都關注空氣污染的問題，而空氣污染差可能會導致呼吸困難，誘發哮喘發作。呼吸系統科專科醫生吳耀萍表示，當空氣懸浮粒子或吸入式污染物進入氣管，會導致氣管發炎，繼而刺激哮喘發作，或導致難以呼吸。另外，除了受空氣污染環境影響外，家居的塵埃蟎、殘餘的清潔劑等亦會容易誘發哮喘病發。

昂船洲大橋對出海面早前有躉船著火，有多區居民稱聞到異味。吳耀萍接受TOPick訪問時指，哮喘的常見病徵包括氣喘、胸口悶、晚上無法入睡等，而當患者吸入刺激性物質時會刺激氣管發炎，導致氣管收縮，導致有氣喘、 胸口翳悶及咳嗽的症狀。

她指出，除外在空氣污染影響，家居環境亦有機會會誘發哮喘，例如是家中常見的塵埃蟎，它們大多依附在床單及被鋪、毛公仔、沙發等；另寵物的毛髮和家中的植物，例如盆栽中的花粉也是其中一個致敏原，會引發哮喘發作。

吳耀萍稱，很多病人會以為自己的病情控制得好，因而沒有跟從指引用藥，導致病發時或會有生命危險；另建議病人根據最大呼氣量測試儀器的數字，了解自己的病情是否控制得好，有關預防哮喘的方法密切留意6月21日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》

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同場加映，生病後久咳不癒或患哮喘，即看：

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記者：郭詩詩

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