【靚太安樂窩】孝順女$300淘寶廁所扶手送83歲媽媽　大讚安全好用：起碼想跌時有得扶下

▲ 有孝順女為行動不便的年老媽媽淘寶$300的廁所扶手，方便媽媽如廁。

家中有行動不便的長者，作為子女或乖孫，都會特別留意家俬及設備的安全性，減低長者發生家居意外情況。近日有網民為83歲行動不便的媽媽安裝廁所扶手，扶手在淘寶購買，比香港的同類產品更便宜和合用。帖文一出，獲得很多網民讚好！

▲ $300的廁所扶手（圖片由受訪者授權提供）

$300淘寶廁所扶手

該網民於昨天（16日)在淘寶開心share Facebook群組上載了一張無障礙廁所的相片，她指增設的廁所扶手只需$300，便可方便年老的媽媽如廁，用得「安全又安心」。該網民阿的接受TOPick訪問，分享更多購買及使用心得。

阿的母親今年83歲，因為膝關節退化，平時要用四腳架輔助行路，長途路程需用輪椅，去廁所較困難。

廁所結構限制改動

她們於4年前搬入這居屋單位，裝修時與裝修師傅商量過想擴大廁所空間及安裝扶手等無障礙設施。可是，廁所結構問題，不能改大；由於牆身是浮牆，加扶手也不安全，最終沒有加改動廁所的設計。

阿的表示之前媽媽健康情況較好，可以用門邊的扶手上落浴室。但今年開始，媽媽去廁所開始有困難，四腳架不能進入廁所，她要扶著枱面、洗手盤進到廁所。

每次出入厠所，我和工人都要好留神。

用錯借力位險生意外

阿的指老人家不懂分受力位，會拉任何東西借力，她常常想用浴屏的扶手借力起身，阿的怕媽媽會拉到浴屏榻下，會受傷。

阿的的媽媽曾因想借力站立，將門的把手拉到移位；在廁所與櫃邊空位滑倒，差點跌到地上；用厠所板借力，拉爆咗厠板螺絲2次。這些經歷令阿的決意安裝扶手，令媽媽可安全如廁。

淘寶比香港的長者用品合用

阿的香港看過得多賣長者用品的地方，找不用合適老人家如厠的產品，還是停留在舊式年代。反而淘寶已有很多慳位，設計合香港環境的產品，

香港同類產品要$2000左右，但要好大空間，我的廁所呎寸太細，不合用！

安裝後，長者大讚，如廁後站立方便了，又安全，

起碼想跌時，有得扶下！

帖文一出，大批網民留言讚好，大讚阿的細心，又指這個扶手實用又方便。

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記者：王芷瑩