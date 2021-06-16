【聲夢傳奇】何晉樂+冼靖峰有望打入三甲　Chantel《戀愛預告》影片破200萬點擊率

▲ 《戀愛預告》Chantel愈戰愈勇。

TVB節目《聲夢傳奇》的競爭漸趨白熱化，繼GiGi（炎明熹）憑《沒有你還是愛你》先聲奪人後，年僅14歲的Chantel（姚焯菲）及Yumi（鍾柔美）亦先後憑《戀愛預告》及《心急人上》備受關注。

其中樣靚聲甜的Chantel，獻唱片段上載網站短短10天已突破200萬點擊，留言逾2.1萬 （截至6月16日早10時半)，並繼續穩佔熱搜榜第一位，其IG粉絲人數亦由2萬零急升至4.3萬，十分利害。

▲ Chantel唱《戀愛預告》影片，在短短10日已突破200萬點擊率。

有Chantel粉絲更甚有創意地以「颱風消息」形容其銳不可擋的走勢：

超強颱風焯菲（Chantel）集結在香港東南偏南約180萬view，即在北緯, 李生嗰度，東經, JW嗰度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約1萬view，移向廣東西部沿岸。在過去一小時，橫瀾島、林珊珊及鄭國江泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時5000 view、7000 view及6000 view，最高陣風分別超過每小時2萬view、1萬view及4萬view。

Chantel愈忙愈精神

對於網民如此具創意，Chantel大讚有趣：「冇諗過可以咁樣形容我，多謝。」

現時忙於考試兼應付比賽的Chantel，笑言愈忙愈精神：「呢排係真係少咗休息時間，但唔知點解，我瞓得愈少好似愈精神咁。（有冇壓力大咗？）自己係畀自己好多壓力，因為想做得好啲，唔好令人失望。」她又謂很感激大家喜歡她這個重新演繹的《戀愛預告》。

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網民戥Rock落敗不值

另外，在上周六的比賽播出後，紅隊隊長Rock （何晉樂）的《等》及Archie（冼靖峰）的《黑夜不再來》，由於演出超水準，亦令二人殺入三甲呼聲漸高。

不少網民戥Rock於比賽中輸給Gigi不值：「簡簡單單有感情，真係聽到好感動。所以呢首歌想為Rock平反，覺得佢好聽d，推呢首上去。」、「聽歌聽到喊，唔係個個歌手做得到。」、「Rock唱到嗰種悲哀傷心嘅感覺，係我聽過原唱者之後最好嘅版本。」、「輸咗評判 但贏在民意」。

獲大量網友力撐的Rock，則公開留言答謝支持：「好多謝咁多位嘅愛戴，好多謝大家包容我嘅瑕疵。心理係我最大要克服嘅難題，我會繼續努力！」

▲ 校長譚詠麟聽完Archie唱《黑夜不再來》後，起立拍手叫好。

Archie被看好殺入三甲

Archie亦獲得近乎一面倒好評：「有實力、有台風、識得享受舞台、性格好…一定會攞到頭三名！」、「Archie加油，直入3強同Gigi鬥過。」、「全晚唱得最好係佢，我覺得。佢唱歌有種妖媚嘅風格喎。」

而Rock與Archie的獻唱片段，3日間分別錄得超過30.7萬及23.8萬點擊。

同場加映：Gin Lee訪問