【打卡必買】唐記包點xSanrio期間限定Pompompurin系列　萌爆3D布甸狗奶皇包+焦糖布丁燒

▲ 唐記包點與Sanrio聯乘推出Pompompurin布甸狗造型中式包及甜品系列。（唐記提供）

今年是Pompompurin布甸狗25歲生日，唐記包點再度與Sanrio聯乘推出超可愛的Pompompurin包點系列。布甸狗會戴上得意廚師帽及圍巾，化身點心師傅，粉絲們萬勿錯過。

▲ Pompompurin奶皇包（每個$20）

Pompompurin奶皇包（每個$20）

立體造型的Pompompurin奶皇包賣相得意傳神，大耳朵配上有型畫家帽，可愛度爆燈。餡料是唐記自家製奶黃，口感綿滑。立體造型布甸狗包更會有兩個不同表情造型，分別是呆萌及洋洋得意，兩款都精緻可愛，最適合打卡。

▲ Pompompurin焦糖布丁燒（每杯$18、禮盒裝$36/2杯）

Pompompurin焦糖布丁燒（每杯$18）

唐記包點這次破格推出全新Pompompurin造型布丁燒，一啖有3層不同口感，頂層是超鬆軟芝士蛋糕，並烙上Pompompurin活潑樣子；中層是滑溜雞蛋布甸，蛋香滿滿；底層則有甘甜焦香的焦糖，口感豐富。

現凡購買Pompompurin系列產品，即送期間限定包裝膠袋，奶皇包更配有精美包裝盒。一次過購買兩杯布丁燒，更會附送限量精美Pompompurin新造型甜品禮盒，送完即止。

記者︰黃依情