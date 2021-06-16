【2021中秋節】望月流心奶黃月餅 x 熊本熊享限時早鳥價　香港電車限量版蝴蝶酥有優惠

▲ 品牌嚴選日本宇治丸久小山園抺茶，製作熱賣抺茶月餅。

剛過端午，吃過各式鹹甜粽後，又是時候慢慢挑選中秋月餅！今年中秋節為9月21日，較去年來得早，五月過後，各大品牌已陸續推出月餅早鳥優惠。以奶黃月餅備受食客追捧的望月，今年更與不同單位聯乘，讓送禮更添一份新意。各款禮盒及產品均享有早鳥訂購優惠，8月23日截止，數量有限，售完即止！

▲ 望月今年聯乘熊本熊，招牌熱門流心奶黃月餅禮盒換上全新風格。

一、流心奶黃月餅 - 熊本熊限量版 (8件禮盒裝)

定價$398.00，早鳥優惠價$298.00

第一款月餅與來自日本九州熊本縣的最強吉祥物「熊本熊」合作。全新設計的中秋禮盒上，寫意迷你的熊本熊躺在巨型鮮黃圓形圖案上，風格清新又富幽默感，貫徹熊本熊致力將喜悅帶給大家的心願。而禮盒內的流心奶黃月餅更會印上熊本熊標誌性面孔。

▲ 熊本熊高難度砌圖，勢必引起一眾粉絲搶購。

【熊本熊 x 望月限量版拼圖】

定價$168.00，早鳥優惠價$128.00

今年中秋佳節，有沒有想過和至愛伴侶或三五好友一起，邊品嘗月餅邊玩砌圖？為讓顧客能盡情享受與熊本熊渡過悠閒美好的時光， 是次聯乘除熊本熊限量版流心奶黃月餅外，品牌亦得到熊本熊的授權，推出熊本熊 x 望月限量版拼圖，讓大家品嚐流心奶黃的甜蜜之餘，亦能體驗砌圖的樂趣。

▲ 今年全新推出的蝴蝶酥，食客送禮又多一個選擇。

二、蝴蝶酥 - 香港電車限量版 (24件禮盒裝)

定價$158.00，早鳥優惠價$138.00

去年品牌已和香港電車合作推出奶黃月餅，反應熱烈，今年再次聯乘則另有變奏。逾百年歷史的電車配上經典法式甜品蝴蝶酥，以玩味幻彩包裝盛載兩個經典，禮盒上低調印上電車路線，饒富心思，電車迷豈可錯過。當潮流碰上傳統，卻出奇的和諧，就如蝴蝶酥的口感，既鬆脆又酥軟。

▲ 蝴蝶酥禮盒封面印有電車路線，勾勒港島北部的海岸線，低調迷人。

三、四式月餅 - Pinkoi限量版 (10周年4件禮盒裝)

定價$238.00，早鳥優惠價$198.00

今年適逢望月與PINKOI的10周年，立根港台的兩個單位同步邁向新的里程碑，雙方首度合作推出限量中秋禮盒。包裝盒採用低調奢華的銀灰色凹凸設計，禮盒內藏四式月餅，並特別使用專屬PINKOI及望月標誌的壓模，傳遞送禮心意和中秋美味。

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記者：王嵐