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【清熱湯水】夏天常吃生冷食物易腹痛　中醫推介湯水清熱祛濕改善腹瀉【附做法】

保健美顏 14:24 2021/06/16

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炎夏消暑清熱，中醫推介冬瓜肉片鹹蛋滾湯

夏天天氣酷熱，大家也多了喝凍飲、吃生冷食物消暑，但喝太多、吃太多容易導致腹瀉。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款清熱祛濕湯水，有助紓緩腹脹不適，改善腹瀉等濕熱症狀，適合大人和小朋友飲用。

冬瓜肉片鹹蛋滾湯

湯水功效：清熱祛濕

製作時間：30分鐘

材料

  • 冬瓜：600克
  • 鹹蛋：1至2隻
  • 薑：1片
  • 豬𦟌：200克

點擊圖片看詳情步驟：

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做法

  • 把所有材料洗淨
  • 冬瓜去籽，連皮切成大塊
  • 豬𦟌切片
  • 在鍋中落油，炒香薑片和豬𦟌，在同一個鍋中加入1500毫升水，然後加入冬瓜和鹹蛋
  • 用武火煮滾後，改用文火煮15分鐘，加鹽調味即可

食材功效

  • 冬瓜：清熱消暑、利水消痰
  • 鹹蛋：滋陰清肺
  • 豬𦟌：健脾胃

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

————————

同場加映：夏天當造瓜果

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同場加映：【活得健康啲】南北杏潤肺止咳須提防北杏有毒性　教整夏日必飲滋潤美顏杏仁茶

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責任編輯：黃泳欣

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