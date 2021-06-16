【清熱湯水】夏天常吃生冷食物易腹痛　中醫推介湯水清熱祛濕改善腹瀉【附做法】

▲ 炎夏消暑清熱，中醫推介冬瓜肉片鹹蛋滾湯

夏天天氣酷熱，大家也多了喝凍飲、吃生冷食物消暑，但喝太多、吃太多容易導致腹瀉。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款清熱祛濕湯水，有助紓緩腹脹不適，改善腹瀉等濕熱症狀，適合大人和小朋友飲用。

冬瓜肉片鹹蛋滾湯

湯水功效：清熱祛濕

製作時間：30分鐘

材料

冬瓜：600克

鹹蛋：1至2隻

薑：1片

豬𦟌：200克

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做法

把所有材料洗淨

冬瓜去籽，連皮切成大塊

豬𦟌切片

在鍋中落油，炒香薑片和豬𦟌，在同一個鍋中加入1500毫升水，然後加入冬瓜和鹹蛋

用武火煮滾後，改用文火煮15分鐘，加鹽調味即可

食材功效

冬瓜：清熱消暑、利水消痰

鹹蛋：滋陰清肺

豬𦟌：健脾胃

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣